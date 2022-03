Mariana Rodríguez, titular de la oficina AMAR a Nuevo León y Samuel García, gobernador del estado, barren cristales y pintan paredes del Palacio de Gobierno.

A través de redes sociales, Mariana Rodríguez ha compartido cómo desde la protesta del 8 de marzo, Día intencional de la Mujer, se ha dedicado a retirar y barrer los cristales rotos en el Palacio de Gobierno de Nuevo León.

En un principio podíamos observar cómo Mariana Rodríguez se dedicaba a hacer la limpieza del Palacio de Gobierno de Nuevo León en tacones.

Sin embargo, minutos más tarde la titular de la oficina AMAR a Nuevo León se los retiró para poder realizar las actividades de manera más cómoda.

Por su parte, el gobernador Samuel García se dedicó a pintar las paredes del Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Con rodillo en mano y pintura blanca, Samuel García comenzó a pintar las paredes que resultaron alteradas durante la marcha del 8 de marzo.

Cabe destacar que Samuel García anunció que los daños ocasionados en el Palacio de Gobierno de Nuevo León serían reparados con dinero de su propio bolsillo.

Lo anterior debido a que el mandatario aseguró que le preocupa más la violencia, el abuso y la discriminación que han sufrido mujeres y niñas de Nuevo León y de México que los daños ocasionados en el Palacio de Gobierno.

“Sé que me van a juzgar porque fuimos tolerantes y permisivos, pero quiero decirles que no se preocupen, que esos vidrios, que esas puertas, que esas paredes, las vamos a arreglar, se van a pintar y que no se va a pagar de sus impuestos.

Me hago responsable y lo voy a pagar de mi bolsa.”

Samuel García