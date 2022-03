¿Samuel García ya respondió a AMLO? Este fue el mensaje que dio sobre el problema del agua

¿Samuel García, gobernador de Nuevo León ya respondió a AMLO sobre la negativa de apoyar el proyecto Monterrey VI para combatir el problema del agua la entidad? Esto es lo que sabemos.

El día de hoy viernes 4 de marzo, Samuel García subió un video en redes sociales pidiendo a los habitantes de Nuevo León cuidar el agua en la entidad ante el desabasto que se enfrenta a principios de años.

Pese a que Samuel García informa que en Monterrey amaneció nublado, a lo largo del día el sol comenzará a salir alcanzado hasta los 29 grados.

Por ello, el gobernador Samuel García hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar y no desperdiciar el agua en estas época de calor.

Samuel García informa que trabaja incansablemente para resolver el problema del agua en Nuevo León

Samuel García también dio a conocer que ha estado trabajando de manera incansable para resolver el desabasto de agua en Nuevo León.

“Estamos trabajando muy duro, yendo a México, hablando con Conagua, con el sector agrícola, industrial, perforando pozos”, explicó el gobernador de Nuevo León al destacar que todas estas acciones no tendrían sentido sin la ayuda de la ciudadanía.

Samuel García y Mariana Rodríguez (Facebook Samuel García )

Finalmente el gobernador Samuel García deposito todas sus esperanzas en que las lluvias en Nuevo León decidan ceder.

No obstante, el mandatario destacó que seguirá trabajando e informando en pro de los habitantes del estado.

¿Qué es el proyecto Monterrey VI al que AMLO dio negativa?

Para solucionar el desabasto de agua en Nuevo León, el gobernador Samuel García ha planteado llevar a cabo el proyecto Monterrey VI.

El proyecto Monterrey VI consiste en trasladar agua del río Pánuco a Nuevo León por un ducto de 502 kilómetros de longitud, iniciando su trayecto en San Luis Potosí para posteriormente cruzar:

Veracruz

Tamaulipas

De esta forma, el agua llegará hasta la presa de Cerro Prieto en Nuevo León para abastecer la necesidad de consumo humano.

No obstante, el presidente AMLO reveló que no apoya el proyecto presentado por Samuel García debido a que el mandatario de San Luis Potosí principalmente no ha aceptado el proyecto.