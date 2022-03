Luego del incendio registrado en el Palacio de Nuevo León, tras la protesta del 8M, el gobernador del estado, Samuel García informó que existirán consecuencias para los responsables y que los daños serán pagados de su bolsa.

El pasado martes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se celebraron diferentes manifestaciones en los estados de la República, incluido Nuevo León.

Posterior a la marcha en el estado, en la que participaron alrededor de 6 mil mujeres, un reducido grupo de manifestantes incendiaron la puerta del Palacio de Gobierno.

Ante el suceso, el gobernador Samuel García público en redes sociales un vídeo en el que expresó lo que piensa y siente sobre los daños causados.

El funcionario refirió que se encuentra consternado por las fotos y vídeos en las que se muestran los agravios, sin embargo, aseguró que le preocupa más la violencia, el abuso y la discriminación que han sufrido mujeres y niñas de Nuevo León y de México.

El regiomontano apunto que a pesar de la rabia y dolor que viven muchas mujeres por el contexto de violencia en el país, la manifestación, que vio desde su despacho, fue ejemplar.

Recalcó que en ella participó su esposa Mariana Rodríguez.

Samuel García declaró que una minoría de asistentes a la marcha, a quienes calificó como “infiltrados”, va a sufrir consecuencias por los delitos cometidos, pues “llevaron la manifestación a un grado inimaginable”.

Apuntó que el Museo de Historia de Nuevo León, situado dentro del Palacio de Gobierno del estado, también sufrió menoscabos.

El dirigente de Nuevo León resaltó que a pesar de los contratiempos no existió ningún acontecimiento de autoritarismo, violencia, lesión, herida, o vida perdida en la manifestación del 8M.

Samuel García apuntó que los vidrios, puertas y paredes perjudicadas durante la manifestación se van a arreglar. Resaltó que el dinero para las reparaciones no saldrá de los impuestos de los ciudadanos, ya que él lo dará de su bolsa.

“Sé que me van a juzgar porque fuimos tolerantes y permisivos, pero quiero decirles que no se preocupen, que esos vidrios, que esas puertas, que esas paredes, las vamos a arreglar, se van a pintar y que no se va a pagar de sus impuestos.

Me hago responsable y lo voy a pagar de mi bolsa.”

Samuel García