Mariana Rodríguez participó en la Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento 2022, con una conferencia magistral en la que pidió a los jóvenes transformar a México.

Para Mariana Rodríguez son los jóvenes quienes deben tomar la batuta del cambio pues los partidos políticos no han cumplido con la transformación.

En ese sentido, destacó que la ruptura de la alianza Va por México ocurrió por intereses personales de quienes dirigen a los partidos que la integran.

La ponencia de Mariana Rodríguez Cantú forma parte de un ciclo de conferencias magistrales de la Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento 2022 de Movimiento Ciudadano, que se realizó en la Ciudad de México los días 23 y 24 de septiembre.

La titular de Amar a Nuevo León compartió con jóvenes que su agenda de trabajo está enfocada en darle prioridad a:

Esto porque Mariana Rodríguez busca visibilizar a estos grupos y alzar la voz por ellos para defender sus derechos.

Mariana Rodríguez subrayó que con Capullos se ha enfocado en evitar la violencia entre las personas menos visibles.

“En el tema de Capullos me he enfocado mucho, creo que los niños y las niñas que viven violencia, son personas invisibles, nadie levanta la voz por ellos; y vuelvo a lo mismo, porque no votan”

Mariana Rodríguez