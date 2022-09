Mariana Rodríguez confesó que en su primera elección votó por Samuel García porque le parecía “muy guapo”.

Durante “Fosfo Foro”, convención nacional de jóvenes de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Mariana Rodríguez contó cómo inició su camino en la política y señaló que “fue por el amor, por Samuel”.

En su relato, Mariana Rodríguez señaló que empezó su relación con Samuel García cuando era candidato a diputado en 2015, año en el que ella “era ajena a la política”.

Lo anterior, dijo, dado que en su casa no se hablaba de ningún tema político, pero ese año iba a ser la primera vez que votaba en unas elecciones.

Previo a su primera elección, Mariana Rodríguez relató que veía propaganda de Samuel García en los espectaculares y pese a no saber mucho de política, estaba emocionada por votar y subir foto de su pulgar pintado .

“Me acuerdo que veía a Samuel en los panorámicos y cuando fue la elección, pues yo me emocionaba, porque iba a subir mi foto a Instagram con mi dedo pintado... ese era mi objetivo, muy mal, muy equivocada”, narró durante el Fosfo Foro en la CDMX.

A pesar de que sus padres le aconsejaron anular la boleta de diputados locales “porque no hacen nada”, Mariana Rodríguez sostuvo que “se acordó de ese chavo guapo” y votó por Samuel García.

Al salir de la casilla de votación, detalló, su madre le preguntó por quién había votado, a lo que respondió que por Samuel García.

Sin embargo, al preguntarle la razón por la que había votado por el entonces candidato a diputado local, Mariana Rodríguez confesó que “porque estaba muy guapo”, por lo que recibió un fuerte regaño.

“Mis papás me dicen que tache la boleta de los diputados locales, me dice ‘no votes porque no hacen nada’, pero yo me acordaba de ese chavo guapo y voté por Samuel, pero me dice mi mamá saliendo que por quién había votado y le dije que por Samuel y me preguntó la razón y le dije que porque estaba muy guapo. Santa regañada que me dieron”

Mariana Rodríguez