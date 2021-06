México. - El gobernador en funciones del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, acudió a votar a menos de una hora del cierre de casillas .

Sin embargo, ‘El Bronco’ fue rechazado de un par de centros de votación en Nuevo León debido a que su nombre no aparecía en las listas nominales .

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, ‘El Bronco’ primero acudió a votar una casilla que se instaló en el municipio de García .

No obstante el personal que lo atendió le notificó que su nombre no figuraba en la lista nominal de dicha casilla, por lo cual no pudo votar.

Ante ello, ‘El Bronco’ -junto a otros 2 ciudadanos que pasaron por la misma situación- se movilizó en busca de la casilla que le correspondía.

En el lugar, Jaime Rodríguez Calderón aseguró que no se trata de la primera ocasión en la que pasa por una situación similar, ya que dijo que en 2018 tampoco pudo votar de inmediato.

Tras un segundo intento fallido en otras casilla en la que los funcionarios le indicaron que su nombre tampoco figuraba, ‘El Bronco’ fue en busca de un tercer centro de votación.

Fue hasta su tercer intento por ejercer su voto, que ‘El Bronco’ lo consiguió.

El Bronco destaca jornada electoral bajo tranquilidad

Al conseguir ejercer su voto, el gobernador en funciones de Nuevo León, ‘El Bronco’ destacó que la jornada se ha desarrollado con tranquilidad.

‘El Bronco’ indicó que reportes de las autoridades de seguridad, apuntan a que el proceso no ha presentado incidentes a considerar.

De la misma forma destacó que los candidatos al gobierno de Nuevo León se han comportado de manera correcta, mismo caso de los funcionarios de casilla.

Señala ‘El Bronco’ baja afluencia ciudadana en elección

Por otro lado, ‘El Bronco’ apuntó que al parecer la participación de la ciudadanía en las elecciones no ha sido del volumen esperado.

Así lo dijo al exponer que personalmente hubiera querido “ más gente en las elecciones ”, pero ha podido notar que no es tan grande la participación.

Sobre los motivos que apuntó, podría deberse la baja afluencia de la ciudadanía en la jornada electoral, ‘El Bronco’ refirió que pudo deberse a la persistente pandemia del Covid-19.