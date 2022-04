A más de 60 horas de que su hija se reportara como desaparecida, Mario Escobar, el papá de Debanhi Susana Escobar, pidió que se le regresen, pues en su familia ya no pueden más.

Entrevistado en el noticiario radiofónico de Azucena Uresti, el papá de Debanhi Susana Escobar hizo un llamado para que si alguien tiene cautiva a su hija, la regresen.

Con la voz entrecortada , el papá de Debanhi Susana Escobar pidió que le regresen a su hija y solicitó el apoyo de la ciudadanía para encontrar a la joven que lleva más de 60 horas desaparecida.

Debido a que desde el pasado 9 de abril no saben nada de Debanhi Susana Escobar, el papá de la joven, Mario Escobar, hizo una petición para encontrar a su hija:

“Si alguien tiene a mi hija les pido que me la regresen”

Así lo solicitó el padre de la joven, quien a pesar de que insistió en depositar su confianza en el trabajo de las autoridades, lanzó la petición para que le regresen a su hija.

El papá de la joven agradeció el apoyo que su familia ha recibido para encontrarla y se dijo confiado de que a pesar de lo ocurrido, son más las personas buenas

Por ello, el papá de Debanhi Susana Escobar lanzó un llamado conteniendo las lágrimas, para que quien pueda tener a su hija se la regrese.

“La gente de Nuevo León es bien solidaria (…) (estamos) súper agradecidos, porque realmente las redes sociales mueven montañas y yo sé también la fe mueve montañas (…) Hay más gente buena que mala, y si alguien tiene a mi hija les pido que me la regresen, que ya no podemos, ya son 60 horas que no sabemos nada de ella, que la necesitamos”

Mario Escobar. Papá de Debanhi Susana Escobar