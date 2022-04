A 7 días de la última vez que Debanhi Susana Escobar fue vista por su familia, su papá, Mario Escobar, aseguró que en su corazón cree que su hija está viva.

En entrevista para Así las cosas, dijo que guardan la esperanza de que se encuentre bien, pues no encontrar nada hasta el momento les deja pensar que la van a encontrar con vida.

“Quiero que me ayuden, yo quiero encontrar a mi niña, quiero encontrar a mi hija. Y a estamos desesperados. Si alguien la tiene, que nos la regrese porque de alguna manera tenemos mucha esperanza porque como no se ha encontrado nada, nada, entonces eso nos da más ánimo de seguir buscando, de que esté por ahí, de que esté caminando, de que esté en alguna parte…nos da más ánimo de vivir. Porque queremos vivir, pero queremos vivir con ella, no sin ella”

Mario Escobar, papá de Debanhi Susana Escobar