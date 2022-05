Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, se dijo harto de las acciones de la Fiscalía de Nuevo León, respecto a los casos de feminicidios de mujeres que se dan uno tras otro.

Luego de que su hija Debanhi apareciera en una cisterna del motel Nueva Castilla, el señor Escobar se dijo cansado de que sigan apareciendo mujeres asesinadas.

Recordó que previo a la aparición sin vida de su hija Debanhi se dio el caso de Maria Fernanda y posteriormente el de Yolanda, por lo que mostró su tristeza de que siga pasando.

“Triste que siga pasando esto... en Nuevo León... en México... no se vale, ya estamos cansados primero fue Maria Fernanda, luego fue Debanhi, ahora Yolanda ¿quien sigue ? ya estamos cansados de todo esto” Mario Escobar. Papá de Debanhi

Mario Escobar está conmocionado ante la falta de culpables del caso Debanhi

En entrevista con el programa Chisme No Like, también se dijo triste y conmocionado porque a un mes aún no se encuentra a un culpable de la aparición si vida de su hija.

El padre de familia que encabezó una búsqueda de su hija durante 13 días dijo no temer que se fabrique un culpable pues recordó que hay una comisión de gobierno federal, instruida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se aclare el caso.

A pesar de las amenazas, dijo no temer por su vida, siempre y cuando se sepa la verdad.

“Prefiero perder la vida, pero que se encuentre la verdad” Mario Escobar. Papá de Debanhi

Papá de Debanhi acusa que siembran supuestas pruebas como distractores

Y es que insistió que su hija fue sembrada, pues ya habían inspeccionado el lugar sin que detectaran algún olor fétido.

En ese sentido afirmó que se ha intentado distraer el caso con la identificación encontrada en los Condominios Constitución de Monterrey.

Como lo hizo anteriormente, explicó que esa y otra credencial, habían sido perdidas por Debanhi tres meses antes, por lo que fue sembrada, lo cual se puede corroborar porque no estaba deteriorada por el sol, la lluvia o la tierra.

El también profesor señaló que la Fiscalía de Feminicidios, quien atrajo el caso, ya tiene identificados a quienes siguieron fabricaron esa diligencia.

Mario Escobar abundó que esa distracción se dio cuando se filtraron videos que ni él conocía a grandes televisoras, por lo que espera castigo a los funcionarios, pues el material estaba en cadena de custodia como parte de la investigación

El padre de familia se dijo triste en este 10 de mayo, Días de las Madres 2022, porque Debanhi era una joven que celebraba mucho a su mamá.

Mario Escobar abrió su canal de youtube para evitar que se fabriquen distracciones

Al insistir que su hija fue sembrada en la cisterna del motel, el señor Mario Escobar decidió abrir su canal de youtube para dar de primera mano los testimonios y no se interprete de otras maneras, pero sobre todo, que no se vuelva a intentar distraer del caso como se hizo con la credencial.

Caso Debanhi: Jueves 12 de mayo conocerá resultados de necropsia privada

Parte de esa información importante será la que obtengan el jueves de la necropsia privada que contrataron.

Esta va a señalar si coincide o difiere de la necropsia de la Fiscalía de Nuevo León y dará pie para saber si están intentando ocultar detalles del caso.

Durante la entrevista en el programa Chisme No Like, coincidieron en que no se puede lucrar por parte de los youtubers con un caso doloroso, por esa razón también servirá este canal de Mario Escobar para tener información de primera mano.