Critica “El Bronco” a los que salen de peda en Nuevo León

Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, criticó a los jóvenes de la entidad que salen de peda y se ponen en peligro y a sus familias por la tercera ola de Covid-19.

Desde sus redes sociales, “El Bronco” cuestionó a los jóvenes si realmente vale la pena arriesgar la vida de sus familias por una noche de fiesta.

Asimismo, recordó que los casos de Covid-19 en los jóvenes están aumentando por la variante delta y la ocupación hospitalaria en Nuevo León se encuentra en “niveles críticos”.

“Los casos de Covid-19 en los jóvenes cada día va en aumento. Nuestra ocupación de camas hospitalarias está a niveles críticos. Es por eso que me gustaría preguntarle a los jóvenes, de verdad, ¿vale la pena arriesgar su vida y la de su familia a cambio de una noche de fiesta?” Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador de Nuevo León

(Jaime Rodríguez / Facebook)

“El Bronco” critica que jóvenes no acaten medidas de confinamiento

Además, “El Bronco” criticó que los jóvenes, a diferencia de “sus padres”, no acaten las medidas de confinamiento , pese a tener mayor acceso a información sobre la pandemia.

El gobernador de Nuevo León se lamentó también que los jóvenes no puedan dejar a un lado la fiesta y eviten salir al menos un fin de semana y reconoció que eso es algo que le preocupa.

“El Bronco” resaltó que si se quiere que los casos positivos de Covid-19 y la ocupación hospitalaria baje en Nuevo León, es necesario hacer un esfuerzo mayor “todos juntos”.

Además, advirtió que asistir a un antro o fiesta no es una actividad esencial y si no asistes, no pasa nada; “pero si asistes sí puedes morir”.

Asimismo, “El Bronco” pidió a los jóvenes que lo piensen mejor antes de salir de fiesta , pues al salir, no solo se arriesgan a contraer la enfermedad, sino que arriesgan a toda su familia.

“¿De verdad creíste que si salías de peda no te iba a pasar nada? ¡El virus del Covid-19 con su variante delta es más contagioso! No solo te arriesgaste tú, arriesgaste a ti familia ¡Piensa hijo! ¡Piensa!” Jaime Ramírez “El Bronco”, gobernador de Nuevo León

(Jaime Rodríguez / Facebook)

“EL Bronco” recordó tomar las medidas de prevención en reuniones

Por otra parte, “El Bronco” recordó a los habitantes de Nuevo León que es necesario tomar todas las medidas de prevención hasta en las “pequeñas reuniones en casa”.

Además, compartió la importancia de usar el cubrebocas en todo momento, así como mantener el distanciamiento social y permanecer en lugares bien ventilados.

Sin embargo, recordó que por muy pequeña que sea la reunión, hay muchas probabilidades de contagió por lo que llamó a cuidarse “que se ocupa”.

“POV: Fuiste a una peda tranqui en fin de semana” Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador de Nuevo León