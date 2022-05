Mensajes de texto han circulado en teléfonos móviles donde supuestamente se revela información del caso de Debanhi Escobar, pero son virus en realidad.

Este virus cuya finalidad es dañar los dispositivos móviles, sino es que extraer información personal, está disfrazado bajo la pinta de un link que aparentemente contiene el expediente con la investigación del caso de Debanhi Escobar.

Debanhi Susana Escobar (@debanhi.escobar)

Debanhi Leaks, nueva estrategia para enviar virus

El mensaje de texto contiene un enlace el cual supuestamente te dirige a ‘ Debanhi Leaks’, nombre inspirado en la organización mediática internacional, WikiLeaks.

Ésta destapaba información anónima y filtraba documentos encontrados con contenido sensible sobre gobiernos, empresas, religión, corrupción o crímenes que fueran de interés público.

Debanhi Leaks promete lo mismo: hacer de conocimiento público el expediente filtrado del caso de Debanhi Escobar en 4 gigas de información, engaño que a los más curiosos podría engatusar.

Sin embargo, al hacer clic sobre el hipervínculo se comienza a descargar un archivo que en realidad es un virus; el que apagará y bloqueará cualquier dispositivo móvil por un lapso de 20 minutos.

Esto fue alertado por varios usuarios, que informaron que el antivirus de sus celulares rebota el enlace adjunto al mensaje de texto.

De donde y porque están llegando estos mensajes? Ah y además el antivirus me lo bota, así que cuidado no caigan 🤭 pic.twitter.com/YykWJdI85b — Daniela Garcia 🗞 (@danylaika) May 3, 2022

Padre de Debanhi Escobar denuncia engaños a través de cuentas falsas

Este no es el primer engaño que busca lucrar con el caso de Debanhi Escobar, pues el padre de la joven, Mario Escobar recientemente denunció engaños a través de cuentas falsas.

De acuerdo con el diario 24 horas y Puente Libre, Mario Escobar advirtió que hay varios perfiles de cuentas falsas que están haciéndose pasar por él.

Dichas cuentas falsas buscan recaudar dinero como supuesto beneficio a la causa de Debanhi Escobar; no obstante, Mario Escobar aclaró que no tiene ninguna página oficial de Debanhi y que no está pidiendo dinero.

“No estoy pidiendo dinero, a nadie he pedido dinero, no depositen nada a ningún lado, no quiero lucrar con lo de mi hija”, afirmó el padre de Debanhi Escobar.

En tanto, informó que sólo hay una cuenta “oficial”, que es la cuenta de instagram de su hija Debanhi Escobar la cual administran él y su esposa Dolores Bazaldúa.

“Tengo mi cuenta de Instagram, no la sé manejar, nada más he subido una foto. Tenga la cuenta de mi hija que es la oficial, dice ‘manejada por Mario Escobar y Dolores Bazaldúa’”. Mario Escobar

Con esto, se confirma que no existe recaudación alguna por la familia de Debanhi y que los mensajes de texto que contienen supuesta información exclusiva del caso de Debanhi Escobar son en realidad virus.