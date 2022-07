La ex titular de la Secretaría de las Mujeres, Alicia Leal, exigió que el Estado deje de ser cómplice en feminicidio y en el caso de Debanhi Escobar, cuya última autopsia reveló la causa de su muerte.

En entrevista para Así las cosas, Alicia Leal aseguró que “la frustración y la tristeza se siguen acumulando” mientras se siguen registrando desapariciones y feminicidios en México.

“Queremos resultados y queremos responsables, necesitamos que el Estado deje de ser cómplice” Alicia Leal, ex funcionaria de Nuevo León

Alicia Leal: Autoridades corruptas protegen a criminales en lugar de buscar la verdad

Alicia Leal cuestionó si la Fiscalía de Nuevo León busca proteger a alguien en el caso Debanhi Escobar, pues más que ver qué se dijo en la conferencia de prensa del 18 de julio, se debe pensar en todo lo que no se ha dicho.

Mario Escobar, papá de Debanhi, consideró un avance que se haya descartado por completo la muerte por sumersión, primera hipótesis de la Fiscalía de Nuevo León.

La ex funcionaria de Nuevo León también cuestionó si hay una lista de los asistentes a la fiesta a la que fue Debanhi el día en que desapareció y si éstos están siendo investigados.

“¿Realmente qué podíamos esperar? ¿Que encontraran a Debanhi viva cuando ya se le estaba buscando por todos lados? ¿Qué no se dijo ayer en la conferencia de prensa y qué no se ha dicho en las conferencias de prensa?” Alicia Leal, ex funcionaria de Nuevo León

Asimismo, dijo que es tarea de las autoridades investigar dónde estuvo Debanhi los días que continuó con vida, antes de morir por asfixia por sofocación.

De acuerdo con Alicia Leal, no se puede esperar mucho de un sistema que protege a los corruptos y corruptores a pesar de que haya quienes trabajan por encontrar la verdad.

Y no solo en el caso de Debanhi Escobar, sino en el de todos los desaparecidos y asesinados.

“Qué esperamos cuando sabemos que la Fiscalía, que las agencias de investigación, de búsqueda de personas se encuentran siempre frente al miedo, aún cuando hay personas trabajando realmente para encontrar la verdad y hacer las cosas bien, el sistema que protege a los corruptos y a los corruptores y a estos clientes que siguen encontrando mercancía para su uso, quiénes y para qué los está protegiendo, ahí está la pregunta” Alicia Leal, ex funcionaria de Nuevo León

Trata de personas es más redituable que el tráfico de armas o drogas: Alicia Leal

Por otra parte, la ex funcionaria de Nuevo León recordó que el tráfico de personas es mucho más lucrativo que el de drogas y armas, por lo que va a la alza.

“No es algo nuevo, sabemos que el negocio de las redes de trata y el tráfico de personas ha sido un negocio… ya más lucrativo que el narcotráfico, es más lucrativo que el tráfico de armas” Alicia Leal, ex funcionaria de Nuevo León

Por ello, llamó a la sociedad y a las autoridades a entender que las desapariciones están vinculadas con dichos delitos.

Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas, A. C. y de la Red Nacional de Refugios para mujeres lamentó compartir que no hay día en que no reciba entre 2 y 3 casos de sobrevivientes de feminicidios o denuncias de personas desaparecidas.

Además, muchas de estas saben donde están sus familiares pero no pueden hacer nada porque hay autoridades involucradas en dichas desapariciones.