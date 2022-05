Griselda Mayela Álvarez Rodríguez está desaparecida en Nuevo León desde 2020 cuando salió de su casa en el municipio de San Nicolás de los Garza ; ante la falta de avances, su hija pidió la ayuda del gobernador Samuel García para encontrar a su mamá.

En medio de la crisis de violencia contra las mujeres, exacerbada en Nuevo León por los casos de María Fernanda, Debanhi Escobar y Yolanda Martínez, la hija de Mayela Álvarez exigió la búsqueda de su madre.

El pasado 10 de mayo, Maya Hernández y otros familiares protestaron frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León para solicitar una reunión con Samuel García y exhibir, principalmente, las irregularidades de la Fiscalía estatal, en su caso.

Maya dijo que pasó su segundo Día de las Madres sin su mamá , pues aseguró que la mujer de 42 años de edad no ha sido buscada por más de 21 meses.

Maya, la hija de 18 años de Mayela Álvarez, explicó que han sido 21 meses sin su mamá y que ha desgastado a la familia por la mala actuación de todas las autoridades.

La hija de Mayela señaló que la Fiscalía de Nuevo León sabe con quién estuvo su mamá el día que desapareció, sin embargo, no ha sido citada. Por ello, exigen que esta persona sea localizada para una entrevista.

Además, dijo que la Fiscalía dirigida por Gustavo Adolfo Guerrero , le ha “dado largas” para entregarles una copia de la carpeta de investigación, acción que es un derecho de las víctimas.

El retraso, de acuerdo con la denuncia de Maya, se debe a que el fiscal a cargo le dice que están digitalizando la carpeta:

“¿Por qué no me puede informar de las acciones de investigación? Creemos que no dan copias porque no tiene nada que informar, no ha realizado ninguna acción para buscar a mi madre e investigar cómo, por qué y quién la desapareció”.

Maya Hernández, hija de Mayela Álvarez