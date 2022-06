El agua del Paseo Santa Lucía, a la cual se metieron personas el 24 de junio, en protesta por la falta de agua en Nuevo León, es nociva para el humano, indicó Bernardo Bichara, director de parques de Nuevo León.

En sus historias de Instagram, Bernardo Bichara explicó que el agua del Paseo Santa Lucía tiene niveles de acidez y químicos nocivos para la piel y los ojos.

Por ello, recomendó a evitar el contacto con el agua del canal.

El 24 de junio personas se congregaron en Paseo Santa Lucía y se lanzaron al agua del canal, protestando por la falta de este líquido en Nuevo León.

Una convocatoria en redes sociales llamó a reunirse en Paseo Santa Lucía a las 18:00 horas del 24 de junio. Al lugar acudieron quejosos que exigieron que se regularice el abasto de agua.

Actualmente, hay 90 colonias que permanecen con abasto irregular de agua en Nuevo León, aunque ya se toman acciones para restablecer el suministro del líquido.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, explotó y aseguró que “ni una chingada despensa” han mandado al estado por la crisis del agua.

En un video se ve a Samuel García enumerar que cuando pasan tragedias en estados del sur “Nuevo León es el primero en ayudar, y nos dicen codos”.

Luego, se lanzó contra la falta de ayuda.

“Siempre que hay un temblor en la CDMX, un huracán en Guerrero o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda. Siempre”, dijo Samuel García, en referencia a la falta de apoyo de las entidades referidas, a Nuevo León.

“Y somos los que más ponemos y siempre al pie del camión, y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada despensa. No levanta la mano nadie, y les digo algo, no los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras, el agua, el dinero y el orgullo”.