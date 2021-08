México. - El médico de Nuevo León, Mario Alberto Castillo, hizo un llamado para que los padres de familia extremen las medidas de precaución ante el Covid-19.

Por medio de redes sociales, el médico compartió una fotografía al lado de una niña intubada a causa del Covid-19, mostrando los altos riesgos de que se regrese a las clases presenciales.

En su mensaje, el médico dijo estar totalmente en contra de que los niños regresen a clases presenciales para el inicio del ciclo escolar.

Sobre ello, el doctor indicó que contrario a lo que se pueda llegar a creer, los niños sí tienen posibilidad de enfermar de gravedad en caso de contagiarse de Covid-19.

Médico ejemplifica riesgo con caso de niña que fue intubada

Prueba de lo anterior, indicó Castillo, es el de una niña de 5 años con la que apareció -con permiso de sus padres-, quien tuvo que ser intubada.

Sobre el caso de la niña, el médico indicó que se mantuvo internada en terapia intensiva durante 10 días, periodo en el cual requirió de ventilación médica como parte de su tratamiento.

Al ejemplificar con el caso de la pequeña los riesgos del Covid-19 en los niños, el especialista refirió que al regresar a las clases presenciales se pone en grave peligro a los menores.

Asimismo, Castillo advirtió que se ha llegado al punto en que se vean a niños hospitalizados a causa del Covid-19, por lo que insistió a los padres de familia en extremar las precauciones .

Advierte médico que tercera ola afecta a pacientes jóvenes

Finalmente, en su mensaje el médico resaltó que la tercera ola del Covid-19 ya llegó, además de que dijo, se pronostican más casos en jóvenes incluyendo a pacientes pediátricos .

Cabe destacar que en días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el regreso a clases presenciales sería inminente.