Un magistrado ordenó la detención de Erik, agresor de 17 años de edad de Mya Villalobos Saldaña, la joven apuñalada 47 veces en Camargo, Chihuahua.

Mya Villalobos Saldaña, de 17 años, fue víctima de un intento de feminicidio tras ser apuñalada 47 veces en el municipio de Camargo por su novio, identificado como Erik; un juez había determinado que por ser menor de edad, debía llevar su proceso en libertad.

Sin embargo, este 1 de febrero de 2023, la Fiscalía de Chihuahua informó que un magistrado revirtió esa decisión y ordenó la detención del adolescente por los delitos de lesiones calificadas y violencia familiar.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua notificó que logró que un Magistrado de Segunda Instancia revirtiera la medida cautelar impuesta al agresor de Mya Villalobos Saldaña, sobre llevar su proceso en libertad.

El Magistrado, a solicitud de la Fiscalía, ordenó la inmediata reaprehensión de Erik , quien ahora debe permanecer internado en un Centro de Reinserción para Adolescentes Infractores (CERSAI).

Aunque el adolescente no ha sido detenido, elementos de la Agencia Estatal de Investigación ya lo buscan para cumplir con la determinación del magistrado.

La Fiscalía de Chihuahua recordó que antes, cuando un juez determinó que Erik podía seguir su proceso en libertad, le ordenó:

Pero que la Fiscalía de Distrito Zona Centro interpuso un recurso de apelación y es por eso que ahora Erik debe ser detenido hasta la sentencia en su contra por la agresión contra Mya Villalobos Saldaña.

A través de redes sociales, Mya Villalobos Saldaña detalló cómo ocurrió el intento de feminicidio en su contra por parte de quien era su novio, Erik.

La noche del 12 de octubre de 2022, cuenta Mya, estaban en casa del joven junto a la mamá de éste, pero que de un momento a otro, los tres comenzaron a discutir y ella le pidió a Erik que la llevara a su casa.

“El camino se desvió y me preguntó que si de verdad ya no quería ser su novia, yo le dije que no y todo se salió de control”.

MYA NAOMI