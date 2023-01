Mya Naomi fue apuñalada 47 veces y abandonada en un lote baldío en Camargo, Chihuahua; su agresor, Erik, está en libertad por ser menor de edad.

El 12 de octubre de 2022, Mya Naomi de 17 años de edad, fue atacada con 47 puñaladas por su novio, Erik, también de 17 años de edad; el adolescente la abandonó en un lote baldío.

La joven recibió 47 heridas con un arma punzocortante en el cuello, tórax, espalda, brazos y manos, y aunque Erik primero fue acusado por homicidio en grado de tentativa, el delito fue reclasificado a lesiones graves y violencia intrafamiliar.

El pasado 13 de enero se realizó una audiencia contra Erik por el ataque contra Mya Naomi, donde un juez de control de Camargo, Chihuahua determinó que el joven continuará su proceso en libertad por ser menor de edad.

Medios locales reportaron que la decisión del juez fue criticada por la familia de Mya Naomi, pues mientras ella aún lucha contra las consecuencias del intento de feminicidio en su contra, Erik puede realizar “su vida normal”.

Además, Mya Naomi declaró: “Él es un peligro para mí, para otras y para él mismo” y aseguró que el día del ataque, la intención del hombre era matarla.

Mya es conocida en la comunidad de Camargo porque es ex candidata a reina de la Expo Feria de Chihuahua.

A través de redes sociales, Mya Naomi detalló cómo ocurrió el intento de feminicidio en su contra por parte de quien era su novio, Erik.

La noche del 12 de octubre de 2022 , cuenta Mya, estaban en casa del joven junto a la mamá de éste, pero que de un momento a otro, los tres comenzaron a discutir y ella le pidió a Erik que la llevara a su casa.

“El camino se desvió y me preguntó que si de verdad ya no quería ser su novia, yo le dije que no y todo se salió de control”.

Mya Naomi