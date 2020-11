La mujer acudió a la visita de AMLO a Baja California para protestar por la falta de quimioterapias para personas con cáncer

México.- Una mujer le dio una cachetada a un integrante de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la visita que encabezó en Rosarito, Baja California.

A través de un video de la reportera Sara Pablo se observa el momento en que AMLO está a bordo de una camioneta blanca y varias personas están alrededor de ella, dificultan su paso.

Dos integrantes de la ayudantía están al frente del vehículo, cuando la mujer con una manta comienza a gritar e intenta frenar la marcha de la camioneta de AMLO. La manta dice que tienen 759 días sin quimioterapas.

“¡Queremos quimioterapias, queremos quimioterapias!” Joven

Otra mujer, con chamarra roja, trata de quitarla pero no puede. Luego, la joven se acerca al hombre de la Ayudantía y le suelta una cachetada: “¡Qué no la agarres!”.

La manifestante sigue gritando que hacen falta quimioterapias, después, otras personas logran detenerla. Ella sigue protestando, pero del lado de la ventana donde va AMLO. Él nunca se baja.

Familiar de paciente con cáncer “cachetea” a integrante de la ayudantía del presidente @lopezobrador_



Sucedió en Playas de Rosarito, Baja California pic.twitter.com/ybALGfx7b0 — Sara Pablo Nava (@sarapablo1) — Sara Pablo Nava (@sarapablo1) November 29, 2020

En entrevista con medios de comunicación, la mujer dijo llamarse Iraís García y tener una abuela internada en el Hospital General de Tijuana.