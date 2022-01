Antivacunas necesita un trasplante pero el hospital le exige vacunarse contra Covid-19; prefiere morir “libre”, dice

Chad Carswell, un hombre antivacunas de 33 años rechazó un trasplante de riñón al negarse a ser inmunizado contra el Covid-19.

Pese a que el riñón de Chad Carswell solo funciona alrededor del cuatro por ciento, el hombre antivacunas ha declarado que prefiere morir por sus creencias.

Los hechos ocurrieron en el Hospital Bautista Atrium Health Wake Forest ubicado en Winston-Salem en el condado Carolina del Norte, donde el hombre el 33 años esperaba recibir un trasplante de riñón.

Sin embargo, Chad Carswell reveló que uno de los requisitos para recibir el trasplante es que el hospital le exige vacunarse contra el Covid-19, motivo por el que el hombre ha decidido rechazar el órgano.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Chad Carswell dijo que prefiere morir “libre” antes que cambiar de opinión.

“No señor, nací libre, moriré libre. No voy a cambiar de opinión. He tenido conversaciones con mi familia y todos los que están cerca de mí y saben cual es mi postura y no habrá una situación en la que cambiaré de opinión sobre este tema”.

Chad Carswell