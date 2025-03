La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, pidió denunciar actos de corrupción en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal de Morena que concluyó su administración en Morelos en septiembre de 2024.

La denuncia de Margarita González Saravia se dio ayer 11 de enero, en el marco de su discurso por los primeros 100 días o 3 meses de su administración en Morelos, donde la mandataria agradeció el apoyo del gobierno de Claudia Sheinbaum para trabajar de manera conjunta en distintas materias.

Cabe decir que la administración en Morelos de Margarita González Saravia también contó con el respaldo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las elecciones México 2024; López Obrador también le agradeció a Cuauhtémoc Blanco por su trabajo.

“Es muy buena la relación que se tiene y le va a ir muy bien al pueblo de Morelos con Margarita, es una mujer con convicciones, vine luchando desde hace muchísimos años, la conocemos muy bien, es una mujer con principios, honesta y no hay problemas mayores, no hay vanidad o pleitos (...) También le agradecemos mucho por su trabajo a Cuauhtémoc Blanco. No hay pleitos”.

AMLO