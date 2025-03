El titular de la Fiscalía de Morelos, Uriel Carmona, confirmó que ya se solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero en contra Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos y diputado de Morena que enfrenta una denuncia de abuso sexual.

No obstante, en medio del proceso de desafuero, la propia gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ordenó la destitución definitiva del fiscal Uriel Carmona.

Previamente, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que desconoce el proceso que haya para este desafuero contra el exgobernador de Morelos.

La presunta agresión sexual de Cuauhtémoc Blanco contra su hermana, Fabiola ‘N’, habría ocurrido en diciembre de 2023.

Uriel Carmona fue removido de su cargo de fiscal de Morelos hoy 6 de febrero de 2025.

El congreso de Morelos aprobó la remoción del cargo, argumentando que Uriel Carmona estuvo sujeto a proceso en tres ocasiones diferentes, acusado de los siguientes delitos:

Todo esto ocurre en medio de la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco que Uriel Carmona promovió, por la acusación de abuso sexual en contra de su media hermana.

El caso Ariadna Fernanda fue el principal motivo por el que el congreso de Morelos solicitó la remoción del cargo de Uriel Carmona, que ya había enfrentado polémicas en CDMX debido a esto.

Luego de que el titular de la Fiscalía de Morelos, Uriel Carmona, pidiera el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, trascendió que la gobernadora Margarita González Saravia ordenó destitución del fiscal.

En respuesta, la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, aprobó por unanimidad la discusión del dictamen por el que se solicita la separación de Uriel Carmona como el titular de la FGE.

Al hablar sobre su posible destitución, el fiscal Uriel Carmona alegó que es una injusticia que se busque su remoción del cargo, ya que únicamente procedió en conformidad a la ley.

Sostuvo que la investigación no se debe a un ataque político, sino que se realiza en atención al delito de tentativa de violación de Cuauhtémoc Blanco en agravio de su media hermana.

Ricardo Monreal aseguró en conferencia de prensa que desconoce que exista un proceso de desafuero por una denuncia de abuso sexual en contra de Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el legislador, “habrá aplicación estricta de la ley”; asimismo, resaltó que espera que todo se conduzca conforme a derecho y se aclare; sin embargo, aclaró que se dará el seguimiento necesario aunque no prejuzgará a su compañero.

Sin embargo, reconoció que no ha llegado la solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco a ninguna de las oficinas de la Cámara de Diputados como lo son:

“No quiero prejuzgar a nadie y menos a un compañero que es el diputado Cuauhtémoc Blanco. No conozco la denuncia, no ha llegado a la Cámara de Diputados. Pregunté hace un rato en la Oficialía de Partes y en la Secretaría General en Servicios Parlamentarios y no ha llegado. No sabemos por qué delitos y tampoco sabemos cuál es la causa que se le imputa al diputado”

Ricardo Monreal