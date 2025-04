Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, entregó una carta al diputado Cuauhtémoc Blanco, en la que le pide que solicite licencia y renuncie a su fuero.

Cuauhtémoc Blanco tiene una denuncia en su contra por intento de violación a su media hermana y la mayoría de la Cámara de Diputados votó la semana pasada en contra de su desafuero.

La diputada Ivonne Ortega pidió a Cuauhtémoc Blanco que haga lo correcto y no defraude a las niñas y niños que por mucho tiempo lo consideraron un “ídolo nacional” del futbol.

¿Qué dice la carta de Ivonne Ortega a Cuauhtémoc Blanco? Texto íntegro

Ivonne Ortega entregó personalmente carta a Cuauhtémoc Blanco en Cámara de Diputados. A continuación de presentamos el texto íntegro de “CARTA A CUAUHTÉMOC BLANCO. Juega limpio”

¿Recuerdas el glorioso partido contra Holanda en el 98? ¿El pase que diste para ganarle a Francia? ¿ Las tantas ocasiones en que ayudaste a derrotar en la cancha a la selección de Estados Unidos y alimentaste las ilusiones de millones? ¿Recuerdas cómo llenabas de orgullo a México? Fuiste un ídolo nacional, las niñas y los niños te miraban con orgullo por lo que hiciste en la cancha. Hoy, dejaste la playera de héroe y te convertiste en un ícono más de la impunidad en este país. Serás recordado como el diputado que agredió a una mujer que, amparado por una mayoría y protegido por el fuero, evitó enfrentar a la justicia.

Tu impunidad no solo violenta una vez más a la mujer que tuvo el valor de denunciarte, esto va mucho más allá, se trata de los casos de miles de mujeres y niñas que sufren violencia en México; 5 de cada 10 que vivieron violencia en su infancia; de las 12 millones de niñas que fueron violentadas sexualmente; de las 13 mil que son atendidas por heridas sexuales y físicas cada año; de las 4 mil que sufren delitos de violación.

¿Te das cuenta de lo que le estás diciendo a esas niñas? ¿Eres capaz de dimensionar el daño que provocas a miles de mujeres al esconderte en tu fuero para no ser investigado? ¿Alcanzas a entender el significado que tiene para una niña saber que, cuando una mujer se atrevió a denunciar a un hombre con poder, el Estado lo protegió y él salió impune?

Tan solo en un año, se abren más de 80 mil carpetas de investigación por algún delito sexual contra mujeres, y esto considerando que solo 1 de cada 10 se atreve a denunciar. ¿Cómo decirle a las víctimas que denuncien, si no pudimos evitar que un agresor enfrente a la justicia? ¿Cómo ofrecerles nuestro apoyo si el mismo Congreso evitó que tú enfrentes a la justicia?

El caso de la denuncia contra ti no es único, desafortunadamente, existen miles. Pero hay una diferencia sustancial: fuiste un ídolo, eras gobernador, y hoy, eres diputado, estás en uno de los tres poderes que definen el rumbo de México y, ahora, protegido por tu privilegio, ejerces el uso más bajo y deplorable que se puede hacer del poder:

Te pido, Cuauhtémoc, ser sensible y consecuente con tu responsabilidad. Ya no solo como diputado, sino como ciudadano y como hombre. Da la cara sin fuero y enfrenta la investigación como cualquier persona de este país.

El delito por el que estás siendo señalado no es menor. No estoy juzgando, no te estoy diciendo que seas culpable, lo único que te pido es que te des la oportunidad de llevar el proceso como cualquier persona. Si no tienes nada qué ocultar, lleva a cabo este caso en las mismas condiciones que la víctima. Esa es la verdadera responsabilidad que tienes con tu país.

Dedicaste más de 40 años de tu vida a construir un legado en las canchas y hoy estás acabando con él.

Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Todavía estás a tiempo de decidir cómo quieres que te recuerden: como el futbolista que le dio momentos de gloria a su país o como el político acusado de violación que usó el privilegio del poder para ocultarse de la justicia. El balón está en tu cancha.

Cuauhtémoc: Pide licencia y renuncia a tu fuero.

Ivonne Ortega entregó personalmente la carta a Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados

Ivonne Ortega resaltó el martes 1 de abril de 2025 que ha hecho varias propuestas para que la víctima de Cuauhtémoc Blanco dé su versión de los hechos en la Cámara de Diputados, pero todas han sido desechadas.

Por eso, en busca de no quedarse con los brazos cruzados, Ivonne Ortega escribió una carta a Cuauhtémoc Blanco y la entregó personalmente “para que no diga que no la puede haber leído”.

Ivonne Ortega recordó grandes acontecimientos en la carrera futbolística de Cuauhtémoc Blanco como el partido contra Holanda en 1998 y las derrotas al equipo de Estados Unidos.

Sin embargo, la diputada Ivonne Ortega detalló en su carta que Cuauhtémoc Blanco dejó la “playera de héroe” y se ha convertido en un ícono más de la impunidad en México.

“Serás recordado como el diputado que agredió a una mujer que, rodeada de un gran grupo y protegida por el fuego, que amparado por una mayoría y protegido por el fuero, evitó enfrentar a la justicia”, escribió Ivonne Ortega.

Ivonne Ortega pide a Cuauhtémoc Blanco que solicite licencia en Cámara de Diputados y renuncie a su fuero

La diputada Ivonne Ortega expuso la gravedad de delitos como el del caso de Cuauhtémoc Blanco y dijo que en tan solo un año se han abierto más de 80 mil carpetas de investigación por violencia sexual.

Ivonne Ortega resaltó que la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por intento de violación no es la única en México, pero hay una gran diferencia ya que él fue “un ídolo, el gobernador, y hoy, su diputado”.

La diputada de Movimiento Ciudadano aclaró que con su carta no está diciendo que Cuauhtémoc Blanco sea culpable o no, pero espera que el ex futbolista decida abordar el proceso judicial como cualquier persona.

Esto implicaría que Cuauhtémoc Blanco solicite una licencia en la Cámara de Diputados, se separe del cargo, renuncie a su fuero y afronte la justicia como cualquier otra persona mexicana.

“Si no tienes nada que ocultar, pon este caso en las mismas condiciones que la víctima. Esta es la verdadera responsabilidad que tenemos con nuestro país. Cuauhtémoc: Dame tu licencia y renueva tu nombre”, concluye Ivonne Ortega.