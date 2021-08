Mina de Cosalá no reinicia trabajos por incumplimiento de sindicato de Napoleón Gómez Urrutia

México.- La minera Americas Gold and Silver informó que no han podido reiniciar operaciones en la mina de San Rafael Cosalá, Sinaloa, debido a incumplimientos del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia.

La minera Americas Golden Silver recordó que hay un acuerdo firmado con intermediación del Gobierno de México para que se reinicien operaciones.

No obstante, no han iniciado a trabajar, tampoco hay libre acceso a las instalaciones y los trabajadores siguen afectados respecto a que no tienen una fuente de trabajo a más de 18 meses de cierre .

Cabe recordar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) también hizo inspección y determinó que no existen riesgos de seguridad industrial para el reinicio de las operaciones.

Americas Gold and Silver trabaja en reapertura

Americas Gold and Silver ha trabajado en las últimas semanas en un programa de repertura de la mina que incluye inversiones importantes y realizar las recomendaciones que resultaron de la visita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para ser atendidas a la brevedad y cumplir con la normatividad correspondiente.

No obstante, Americas Gold and Silver dijo que propuso al sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia un regreso acelerado de más trabajadores a los previstos inicialmente en el acuerdo, pero hasta el momento no han tenido una respuesta al planteamiento.

Minera pide intervención de AMLO en beneficio de trabajadores

Por ello la minera hizo un llamado al presidente del Manuel López Obrador a la STPS y a la de Economía para que intervengan y 300 trabajadores regresen a su trabajo.

La empresa minera dijo que está en total disposición de entablar cualquier tipo de reunión para negociar cualquier inquietud de las partes.