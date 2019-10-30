México.- Un militar que participó en el operativo fallido el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, perdió la pierna al recibir un tiro con un arma calibre 50.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó durante la “mañanera” de este 30 de octubre que criminales realizaron nueve balaceras en Culiacán para liberar al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López: seis en el centro de la ciudad y tres afuera.

En la agresión donde el militar perdió la pierna (marcada con A en la imagen de abajo), un jefe, un oficial y 22 elementos del Ejército a bordo de tres camionetas y un vehículo se dirigían a uno de los cuatro puntos estratégicos del operativo a las 15:05 horas (foto de la izquierda).

Izq. puntos estratégicos planeados por el Ejército / Der. puntos a donde militares fueron replegados (Tomada de video)

Sin embargo, nunca llegaron a su destino al ser sorprendidos por alrededor de 30 criminales armados en seis vehículos (dos de ellos blindados con ametralladoras). Los militares tuvieron que replegarse (imagen derecha de arriba punto A).

A través de un video que presentaron durante la cronología de la balacera en Culiacán, se observa a los militares, apoyados de policías municipales y estatales, disparando contra los narcotraficantes y auxiliando al herido con la pierna ensangrentada que después se le tuvo que amputar.

“Los resultados de esta agresión: tres de tropa heridos, uno perdió la pierna, una camioneta Cheyenne blindada que recibió 23 impactos; este vehículo, al ser blindado, nuestro personal lo toma para protegerse y evitar que los dañe”. Luis Cresencio Sandoval. Secretario de la Defensa Nacional

Saldo de operativo y nueve balaceras

El funcionario detalló que en total por las nueve balaceras murieron cinco agresores, un civil, un agente de la Guardia Nacional y un interno del penal de Auguaruto.

Además un oficial y ochos agentes de la Guardia Nacional, siete soldados, un policía estatal y dos policías municipales resultaron heridos.

En video que circularon en redes sociales de las agresiones se puede observar a criminales portar armas de grueso calibre: ametralladoras, Browning M2 calibre .50, AK47, un rifle Barret .50, R15 y armas cortas de 9 mm.