Muy agradecido con la vida, con los doctores y con cada una y uno de ustedes que me escribieron y me enviaron sus buenas vibras. ¡Esto no se acaba! Vamos al debate y vamos fuerte #ContigoYConTodo. pic.twitter.com/PBZVvbeYE1

— Mauricio Kuri (@makugo) April 28, 2021