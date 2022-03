El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que se dio de baja a G.E.S.K9, empresa de seguridad privada en el estadio La Corregidora.

En un audio compartido en su cuenta de Twitter, Mauricio Kuri detalló que la empresa de seguridad G.E.S.K9 también tenía otros contratos y servicios en la ciudad, mismos que ya fueron dados de baja en su totalidad.

Esto luego de que tuviera los informes tanto de Protección Civil como de la Secretaría de Seguridad Pública sobre los actos de violencia del pasado sábado, agregó.

Querétaro FC vs Atlas FC: Empresa de seguridad contrató gente sin experiencia por 300 pesos

El gobernador Mauricio Kuri indicó que además fueron suspendidos cinco funcionarios públicos por la trifulca en el partido Querétaro vs. Atlas FC.

Al respecto, explicó que dio de baja a una persona de Protección Civil por haber autorizado iniciar el partido con 290 personas y no las 400 mínimas que se requerían.

Sin embargo, dijo preferir no pensar que se haya tratado de “un complot”, sino de una situación que “se les salió de las manos”.

“También, dimos de baja a una persona de Protección Civil porque permitió empezar el juego con solamente 290 personas y no los 400 que le pidió Protección Civil. A mí no me gusta pensar que hay un complot o una cuestión en contra de esto, sino que se les fue de las manos y que debimos haber actuado de forma diferente. Nosotros teníamos la policía estatal como la municipal que se encargan de la parte de afuera, pasaron de contener a proteger a las familias”

Mauricio Kuri