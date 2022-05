El periodista Luis Enrique Ramírez fue localizado muerto el pasado 5 de mayo en Sinaloa y, de acuerdo con el director el Noroeste, Adrián López, el comunicador se sentía en peligro.

Luis Enrique Ramírez hizo su carrera periodística en fuentes culturales y políticas y no escribió sobre el narcotráfico, por lo que su asesinato tomó por sorpresa a todos, aseguró López.

Sin embargo, siempre se sintió en peligro y, tras varias amenazas, decidió exiliarse en la Ciudad de México que abandonó hasta que inició el gobierno de Quirino Ordaz, en 2017.

En 2011, Luis Enrique aceptó su preocupación una entrevista con el Noroeste, donde además contó su temor por ser el siguiente periodista asesinado.

Reconoció en ese entonces que había hecho periodismo militante para apoyar la campaña de Mario López Valdez, quien se volvió gobernador en 2010.

Sin embargo, cuando inició su mandato, comenzaron una serie de asesinatos políticos muy relevantes como el de Luis Pérez, quien era jefe de espionaje de Juan Millán “que era el padre político de Mario López Valdez”.

Por ello, decidió huir del estado sin compartir hacia dónde se dirigía porque se sentía en riesgo ante la soberbia del entonces gobernador a quien había apoyado.

“Reconoce que no tiene ningún otro elemento concreto salvo eso”

Adrian López aseguró en entrevista para Así las cosas que el asesinato de Luis Enrique Ramírez fue muy sorpresivo para sus colegas, pues no trataba temas del narcotráfico.

Maciel Sánchez fue asesinada en 2019 en la CDMX; no hay ningún detenido ni avances

Recordó además que durante su últimos años ejerciendo el oficio se dedicó a la cobertura política desde su columna en el Debate así como desde el portal Fuentes Fidedignas.

Sin embargo, suspendió su trabajo durante el gobierno del panista Mario López Valdez, cuando decidió salir del estado “por sentirse en riesgo de muerte”.

“Fue muy sorpresivo el asesinato de Luis Enrique, un periodista, un columnista que inició su carrera periodística en el periodismo cultural en la Ciudad de México…creo que por eso sorprendió más…no cubría temas policiacos, no hablaba mucho del crimen organizado”

Por su parte, la fiscalía de Sinaloa informó que en 2011, cuando Ramírez huyó de su estado, no había n inguna denuncia interpuesta por el periodista pero sus preocupaciones las expresó ante los medios.

El director del Noroeste de Sinaloa aseguró que Luis Enrique Ramírez estaba buscando retirarse de las labores periodísticas cuando lo asesinaron.

Luis Enrique Ramírez nació en Culiacán y se inició en el periodismo a los 17 años cuando comenzó a trabajar en El Diario de Sinaloa donde cubría la fuente cultural.

Luego de unos años transitó a la política pero no solía hablar sobre el crimen organizado salvo por los rema más relevantes vividos en su entidad.

Por ello, sus colegas periodistas se sienten sorprendidos por su asesinato y la forma en que éste se realizó, aseguró el director del Noroeste.

Cuando terminó el gobierno de López Valdez, Luis Enrique Ramírez decidió regresar a la política desde su columna en el Debate.

Cabe destacar que dicho medio se pronunció ante la muerte del periodista donde aseveraron que “no queremos las excusas de siempre” ante el asesinato de un miembro de la prensa.

“Sí, en EL DEBATE estamos indignados ante este hecho terrible. No queremos de las autoridades las frases de siempre. Las excusas de siempre. No es la primera vez que nuestros periodistas e instalaciones son agraviadas. En nuestra triste memoria nos siguen doliendo los que se fueron y no han encontrado Justicia”

El Debate