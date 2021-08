Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que Layda Sansores es la gobernadora electa de Campeche y no se aceptará una imposición, luego del recuento de votos ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Layda Sansores fue electa como gobernadora y el recuento no cambiará los resultados, indicó Mario Delgado, por lo que no se aceptarán decisiones que no sean las que ya ocurrieron en las elecciones 2021.

El mensaje se dio durante una manifestación de morenistas y Layda Sansores en Campeche, para defender los resultados de las elecciones del 6 de junio de 2021.

Según Mario Delgado, el 70 por ciento de los paquetes abiertos para el nuevo conteo dan la victoria a Layda Sansores en las elecciones por la gubernatura de Campeche.

Además, Mario Delgado reiteró que buscarán una reforma electoral, y dijo que lo que ocurre es un intento de robo de la elección “como lo que se intentó en Guerrero y Michoacán”.

Layda Sansores, en video, dijo que Morena será el ganador de las elecciones en el recuento, como lo fue en los comicios del 6 de junio, y dijo que Mario Delgado la acompañó para mostrar solidaridad con su manifestación.

El recuento de votos en Campeche comenzó este 25 de agosto, en los 21 distritos electorales donde se llevó a cabo el proceso electoral.

Layda Sansores marcha en Campeche

Layda Sansores encabezó la marcha en Campeche que se dio del Centro de Convenciones.

En total se volverán a contar 422 mil 648 votos que se depositaron en mil 96 casillas en todo Campeche, los cuales previamente habían dado la victoria a Layda Sansores.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dijo que se estará alerta al proceso para “evidenciar el cochinero” de Layda Sansores y Morena.

El recuento de votos se dio porque se consideró que las leyes en Campeche permiten el recuento total cuando el número de votos nulos es superior a la diferencia con el segundo lugar.

Aunado a esto, Movimiento Ciudadano acusó que se presentaron boletas falsas.