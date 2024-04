Gabriela Aguilar, periodista con más de 27 años de experiencia, fue la comunicadora seleccionada para moderar el segundo debate por la gubernatura de Jalisco de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024.

Cabe recordar que aún quedan otros tres debates del INE que se realizarán antes de que terminen las campañas gubernamentales los días:

13 de abril

4 de mayo

26 de mayo

En cada uno de los debates del INE por las elecciones 2024, los moderadores tendrán la oportunidad de presentar las inquietudes de la ciudadanía a las candidatas y el candidato por Jalisco:

Laura Haro

Claudia Delgadillo

Pablo Lemus

La cita está programada para llevarse acabo en Ciudad Guzmán, en el Centro para las Artes José Rolón del municipio de Zapotlán el Grande.

Gabriela Aguilar (Especial)

¿Quién es Gabriela Aguilar?

Gabriela Aguilar, popularmente conocida como “Gaby Aguilar”, es directora de noticias y conductora del programa Quiero TV.

La periodista tiene una amplia trayectoria en radio y televisión jaliscienses, con más de 27 años de experiencia que la respaldan en este rubro.

Del mismo modo, ha sido reconocida por sus trabajos de investigación a grupos que han sido olvidados y vulnerados.

Entre sus temáticas más fuertes, se encuentra su labor al frente de la igualdad de género. Gracias a sus trabajo, ganó el Premio Nacional de Periodismo.

¿Cuantos años tiene Gabriela Aguilar?

Aunque Gabriela Aguilar gusta de compartir sus mejores momentos en redes, su fecha de nacimiento no se conoce, y por ende, tampoco su edad.

¿Gabriela Aguilar tiene hijos? Sí, es madre de una niña llamada Sofia

Gabriela Aguilar gusta de presumir el gran amor hacía su hija, una pequeña niña llamada Sofía a la que apoda cariñosamente como “BabySof”.

A través de redes sociales, la periodista ha afirmado estar agradecida de tener a su hija debido a su ilusión y motivación.

Nacida el 6 de abril de 2018, su hija Sofia nació prematuramente y tiene en la actualidad 7 años.

Gabriela Aguilar (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Gabriela Aguilar?

De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, la periodista Gabriela Aguilar celebra su cumpleaños el 6 de marzo.

En ese sentido, su signo zodiacal es el de Piscis, un signo de agua regido por Neptuno.

Los Piscis suelen ser personas compresivas, compasivas, además de tener mucho cuidado para no herir susceptibilidades.

¿Gabriela Aguilar tiene esposo?

Gabriela Aguilar no ha hecho publica su información sentimental, por lo que no se conoce quién es el padre de la pequeña Sofia, ni si se encuentra o no casada.

¿Qué estudió Gabriela Aguilar?

Gabriela Aguilar es una excelente comunicadora al frente del medio periodístico, sin embargo, ella no estudió ciencias de la comunicación.

La ahora periodista cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, egresada de la Universidad del Valle de Atemajac.

Gabriela Aguilar (Especial)

¿En qué ha trabajado Gabriela Aguilar?

Gabriela Aguilar tiene una amplia trayectoria al frente de medios de comunicación, siendo directora de noticias y conductora en Quiero TV.

Gracias a esta trayectoria, la periodista Gabriela Aguilar ha ganado las siguientes distinciones:

Premio Nacional de Periodismo

Premio Despertador Americano

Irene Robledo García 2020

Selección del Premio de Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez

Gabriela Aguilar será moderadora en el segundo debate presidencial

Gabriela Aguilar será la moderadora en el segundo debate presidencial del 13 de abril rumbo a las elecciones de 2024.

Cabe recordar que, en la edición pasada, fueron más los ataques entre candidatos, por lo que se espera que esta vez haya más propuestas.

Los temas para debatir son:

Infraestructura

Gasto Publico

Finanzas

Transparencia

Rendición de cuentas

Combate a la corrupción

¿Cómo van los candidatos a la gubernatura de Jalisco en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

La encuesta MetricsMx, publicada en SDPnoticias el 3 de abril, mostró la intención de voto de la ciudadanía para los candidatos a la gubernatura de Jalisco rumbo a las elecciones 2024.

De acuerdo con el ejercicio estadístico, los resultados al 27 de marzo son:

Claudia Delgadillo, 38.9%

Pablo Lemus, 30.6%

Laura Haro, 17.2%

Encuesta MetricsMx en Jalisco al 27 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.