Movimiento Ciudadano: anular elección en Tlaquepaque violenta la voluntad popular, pero acatamos decisión

México.- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, señaló que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de anular la elección en Tlaquepaque violenta la voluntad popular.

Es por ello qué Clemente Castañeda dijo que no comparten los criterios de la Sala Superior pero acatan la decisión bajo protesta y se preparan para participar en el proceso electoral de reposición que servirá para refrendar el triunfo de Citlalli Amaya.

El coordinador resaltó que Citlalli Amaya ganó de manera limpia y contundente, por lo que es ridícula la resolución del Tribunal al tomar en cuenta una declaración genérica de un tercero.

“La resolución de la Sala Superior es francamente ridícula, hace una serie de conjeturas que no tienen ni pies ni cabeza. Por una declaración de un tercero, una declaración genérica, que no alude a ningún partido político y no hace referencia a ninguna elección en específico, resulta que el Tribunal interpreta que se trata de la elección de Tlaquepaque y que hay un partido político perjudicado”

Clemente Castañeda. Movimiento Ciudadano