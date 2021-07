Movimiento Ciudadano recurre al TFJA para continuar investigación contra Hugo López Gatell

México.- Movimiento Ciudadano presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) un juicio contencioso administrativo a fin de obligar al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud a que concluya la investigación contra el doctor Hugo López Gatell debido a la mala gestión de la pandemia de coronavirus.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, lamentó que no haya una investigación contra el subsecretario de Salud luego de un año de haber presentado una denuncia en su contra.

“Movimiento Ciudadano, no va a parar hasta que el Dr. Gatell, sea llamado a cuentas y que de una explicación puntual de su actuar y negligencia que ha cometido. Hemos visto que las instituciones no hacen su trabajo, y Movimiento Ciudadano llevará este proceso hasta las últimas consecuencias” Clemente Castañeda. Movimiento Ciudadano

Buscan concluir investigación que inició la SFP

Movimiento Ciudadano intenta con esta acción que se cambie la estrategia y se eviten más muertes mediante la obligatoriedad que determine el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud para terminar la investigación que le turnó la Secretaría de la Función Pública (SFP) .

“Lo que Movimiento Ciudadano está intentando, es que la estrategia se cambie y se eviten más muertes, para tratar que la situación mejore; para ello, es necesario que se les haga llegar a las instancias correspondientes, todos los elementos, con el fin de demostrar que la estrategia implementada en México para atender el Covid-19, no ha sido la correcta” Clemente Castañeda. Movimiento Ciudadano

Juicio Contencioso Administrativo (Cortesía)

Movimiento Ciudadano busca sanciones contra Hugo López-Gatell

Además, busca que hayan sanciones contra Hugo López Gatell en caso de que se acrediten las responsabilidades.

Movimiento Ciudadano señaló que no van a parar hasta que el doctor Hugo López Gatell sea llamado a cuentas y explique su actuar, incluso en instancias internacionales.

Movimiento Ciudadano lamenta inacción ante tercera ola

El partido lamentó que no se hayan emprendido investigaciones contra Hugo López Gatell sobre todo porque empeoró la situación de Covid-19 en México e incluso se ha llegado a una tercera ola.

Denuncia de 2020 contra Hugo López-Gatell

Acompañado de Jorge Álvarez Máynez, secretario nacional de acuerdos, Clemente Castañeda, recordó que el pasado 20 de julio de 2020 presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el mal manejo de la estrategia para combatir la pandemia así como sus incompetencias y omisiones.