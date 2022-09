El hotel Sheraton de Puerto Vallarta se negó a que Protección Civil lo inspeccione tras el sismo de 7.7 en Jalisco, pese a tener daños y grietas en sus instalaciones.

Esto fue informado por la conductora del noticiero radiofónico La Patrona, Carolina Gómez, quien detalló que el hotel Sheraton se negó a la solicitud de inspección de Protección Civil de Jalisco.

Cabe señalar que el director del hotel afectado es Álvaro Garciarce, quien también es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta.

Estos son los daños al hotel Sheraton en Puerto Vallarta; se niega a inspección de Protección Civil

En el reporte vía Twitter de la conductora, ésta adjunto un video que evidencia los graves daños que dejó el sismo al hotel Sheraton en Puerto Vallarta.

Se trata de un video que grabó uno de los huéspedes, quien se encontraba en el piso 22 y que podría haber sido extranjero.

“Damage from today’s earthquake. We’re on the 22nd floor”, escribió el turista en sus redes sociales.

Protección Civil de #PuertoVallarta informó que el hotel Sheraton se negó a ser inspeccionado tras presentar daños durante el sismo de ayer.

El director de Sheraton, Álvaro Garcíarce, es el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta.@PCMPVR pic.twitter.com/iniA3Z8Yjj — Caro Gomez Aguiñaga (@CarolinaGomezA) September 20, 2022

Asimismo, las imágenes del video captaron que tanto el piso como las paredes de las habitaciones del hotel Sheraton sufrieron grietas y desprendimientos del material de construcción.

Incluso una fotografía expuesta por la conductora exhibió que el hotel también registró daños en el exterior, con una enorme grieta que atravesó lo alto del edificio así como desprendimientos del concreto.

Sismo hoy en Jalisco; temblor genera daños en Guadalajara y Puerto Vallarta; Hotel Sheraton se niega a inspección de Protección Civil (Especial/Twitter / Internet)

Pese a eso, el hotel Sheraton se negó a que Protección Civil de Jalisco entrara a sus instalaciones a inspeccionar los daños.

Sismo de 7.7 el 19 de septiembre deja daños en hoteles de Puerto Vallarta

El sismo de 7.7 que se registró ayer 19 de septiembre en Coalcomán, Michoacán se sintió también en Jalisco y dejó daños en hoteles de Puerto Vallarta.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el agua de las albercas de hoteles y condominios de Jalisco se desbordaba a causa del sismo.

Mientras que Protección Civil señaló importantes daños en el Hotel Sheraton pero también en el Hotel Mío en Los Tules.