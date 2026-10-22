La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur inició una investigación para aclarar los hechos registrados el pasado 20 de octubre de 2026, día en que una joven murió tras salir proyectada de un juego mecánico en una feria de Cabo San Lucas.

Aunado a esto se aseguró el juego conocido como El Péndulo, y el área del accidente para la realización de los dictámenes que establecerán la causa de la falla que ocasionó la caída de la joven de 18 años, exalumna del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur (CobachBC).

“La Procuraduría General de Justicia del Estado reitera su compromiso de las institución para conducir una investigacion rigurosa, objetiva y transparente que permita esclarecer con precisión cómo sucedieron los hechos y deslindar las responsabilidades penales o civiles a las que haya lugar” PGJE de Baja California Sur.

Adolescente cae de El Péndulo durante feria de Cabo San Lucas

Las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2026 quedaron marcadas por una tragedia.

Gabriela Rodríguez Tezoco, quien se encontraba a bordo de “El Péndulo”, una atracción que prometía emociones fuertes, terminó muerta.

Su asiento, inexplicablemente, se desprendió desafiando la gravedad y al destino. Decenas de personas fueron testigos de cómo su cuerpo se golpeó contra el concreto tras salir proyectada del juego mecánico.

Paramédicos llegaron al lugar. Gabriela fue trasladada con urgencia al hospital, pero murió poco después. Su cuerpo quedó en manos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde le practicaron la necropsia de ley.

Paralelamente, por un reporte al número de emergencias, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) y personal de Dirección de Servicios Periciales se presenciaron en la Feria de Cabo San Lucas para recolectar indicios que determinarán la causa detrás del accidente.