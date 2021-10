IMSS niega vacuna a 4 niños con enfermedades crónicas en SLP

El Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de San Luis Potosí (SLP) negó la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a 4 niños con enfermedades crónicas.

El hospital del IMSS, ubicado en la avenida Nicolás Zapata, de la capital de SLP, negó la aplicación de la vacuna Covid-19 a pesar de que los menores presentaron la documentación que acredita su enfermedad.

Un menor de 16 años, que es deportista de alto rendimiento y medallista nacional de Taekwondo y además padece asma crónica, no logró recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

El niño se presentó con un certificado médico expedido por su médico tratante donde se puede ver explícitamente que padece asma crónica, una de las 44 comorbilidades enlistadas por el gobierno federal para poder recibir la vacuna.

Además, llegó con todos los documentos descargables que se solicitaron para poder recibir el biológico como el expediente de vacunación y registro, pero personal del IMSS y de la Secretaría del Bienestar le negaron la vacuna.

El medallista originario de SLP, dijo que no lo quisieron vacunar porque “no es un asma que me deje tirado” y acusó que quieren que esté muy mal para entonces atenderlo.

Además, denunció que no recibir la vacuna no podrá participar en las próximas competencias nacionales, pues les piden estar vacunados para asistir.

“Tengo más de un año ocho meses sin poder salir de mi casa, no puedo hacer nada y me acaban de negar la vacuna porque no tengo una enfermedad grave, están esperando que venga más grave para poder vacunarme”

menor de 16 años con asma crónica