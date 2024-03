Hiram Hernández, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) no registrar al exgobernador Javier Corral como candidato de Morena al Senado de la República.

El priísta argumentó que Javier Corral cuenta con doble nacionalidad, por lo cual es inelegible para el cargo de senador como candidato de Morena en las próximas elecciones 2024.

Asimismo, Hiram Hernández exigió al INE no registrar al exgobernador Javier Corral como candidato de Morena en las Elecciones 2024 por sus actos de corrupción.

El diputado Hiram Hernández le exigió al INE no registrar al exgobernador Javier Corral como candidato al Senado de Morena, por ser corrupto y contar con una doble nacionalidad, lo que lo hace inelegible para el cargo.

El priísta mostró ante el pleno del Consejo del INE las actas de nacimiento donde se demuestra la doble nacionalidad de Javier Corral, lo cual le impide registrarse en el proceso electoral 2024 como candidato de Morena.

Esto porque el artículo 32, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige ser mexicano por nacimiento, sin otra nacionalidad, para ejercer cargos y funciones, entre ellas el de diputado federal o senador.

Además, esta condición está señalada también en los artículos 55 y 58 de la Constitución; así como que el artículo 32 precisa que los cargos que estén reservados para los ciudadanos por nacimiento, serán aquellos que no cuenten con otra nacionalidad.

Hiram Hernández explicó que, en caso de que quien ostente otra nacionalidad, es necesario que renuncie a la misma para poder ser candidato a un puesto de elección popular en México.

Tribunal de Nuevo León prohibió al PAN aliarse con el PRI; Marko Cortés no se quedó callado

Es evidente la alta responsabilidad de ser representante popular ante la más alta tribuna de la nación, pues no acepta ambigüedades de ningún tipo, ni lealtades patrióticas parciales, ni mucho menos sumisión a un estado extranjero.

El legislador del PRI, Hiram Hernández agregó que el exgobernador Javier Corral usó su doble nacionalidad para demandar en Texas a El Diario de Juárez.

De igual manera, Hiram Hernández indicó que incluso existen dos actas de nacimiento de Javier Corral, donde “claramente aparece advertido que es ciudadano americano pero que nació en El Paso, Texas, y otra acta donde dice que nació en Ciudad Juárez”.

En otro sentido, Hiram Hernández también acusó de ser corrupto a Javier Corral, hechos que se suman a su exigencia ante el INE de no registrar al exgobernador como candidato de Morena.

Me resulta irónico que los que se ostentan como los honestos, o sea Morena estén postulando un candidato abiertamente corrupto. Pero insisto –les dijo–, no he venido hablar de esto.

Hiram Hernández