Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero, visitó el municipio de Xochistlahuaca como parte de su recorrido para la inauguración de obras con sentido social.

Entre las nuevas obras se encuentra una infraestructura carretera y social por un monto de poco más de 18 millones de pesos de inversión.

La gobernadora Evelyn Salgado ha refrendado su compromiso para gobernar de cerca con las comunidades que conforman al Estado de Guerrero.

Durante su visita en el municipio de Xochistlahuaca, declaró:

La tarde de este jueves 25 de mayo, la gobernadora Evelyn Salgado encabezó una gira de trabajo en el municipio de Xochistlahuaca.

En presencia de Aceadeth Rocha Ramírez, presidenta municipal, Evelyn Salgado destacó la restauración de caminos rurales en beneficio de la comunidad.

Entre aplausos, cientos de asistentes celebraron la apertura del camino artesanal Plan Maguey 1 de la Colonia San Francisco, mismo que llevaba años sin reparaciones.

La reparación de este transitado camino que conectará a los habitantes con los servicios básico, figuró un gasto público por 6 millones de pesos:

“Vamos a seguir trabajando para que no haya más ninguna mujer que murió porque no se le atendió su parto; niños que por piquete de alacrán no pudieron llegar a un centro de salud, eso es importantísimo, por eso son tan importantes los caminos.

Evelyn Salgado