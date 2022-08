Fredid Román Román, periodista que fue asesinado el 22 de agosto, escribió “Crimen de Estado sin culpar al jefe”, la última columna que publicó en diferentes medios impresos.

Fredid Román se convirtió en el periodista 15 en ser asesinado en México en lo que va del 2022.

La última columna que publicó Román, habla sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa y el último informe dado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Cabe señalar que el hijo de Fredid Román, del mismo nombre, señaló que el periodista será velado este martes 23 de agosto y el 24 será sepultado en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, Guerrero.

Asimismo, agradeció la solidaridad de la comunidad hacia su familia y deseó que su papá descanse en paz.

La última columna de Fredid Román, el periodista 15 en ser asesinado en lo que va del 2022, habló sobre la conclusión de la Comisión de la Verdad del caso de Ayotzinapa, que calificó los hechos ocurridos hace más de 7 años como un “crimen de Estado”.

Fredid Román retomó la detención de Jesús Murillo Karam, donde el investigador que lo aprehendió reconoce que fue penoso, a lo que el ex procurador respondió “penoso no, político”.

Además del anuncio de Alejandro Encinas sobre las 83 órdenes de aprehensión contra:

Sin embargo, aclaró que las conclusiones reveladas por Alejandro Encinas, salieron de la investigación que realizaron las autoridades anteriores, pero se les dio otra interpretación.

Asimismo, señaló en su última columna que la principal evidencia que tiene la Comisión de la Verdad para llamarlo “crimen de Estado” y comenzar con las detenciones es el testimonio de un testigo protegido.

El testimonio asegura que se realizó un cónclave encabezado por Murillo Karam y Tomás Zerón , donde también habrían participado:

Sin embargo, los dos últimos negaron haber participado en cualquier reunión relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Fredid Román anotó en su última columna que hay dos hechos que “echan por tierra” la construcción de la “verdad histórica” como se ha asegurado:

Por otra parte, criticó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya exonerado a Enrique Peña Nieto desde su conferencia mañanera del 22 de agosto, cuando aseguró que no hay orden de aprehensión contra:

De acuerdo con Fredid Román, no tiene sentido calificar los hechos de Ayotzinapa como “crimen de Estado”, cuando no se va contra los jefes político y militar de todos los presuntos responsables por los que sí se tienen medidas.

“Si fue Crimen de Estado, ¿Por qué en la mañanera de este lunes, el presidente López Obrador exoneró al ex presidente Peña Nieto? Y reveló que la Fiscalía no contempla ninguna orden de aprehensión contra el ex mandatario y ni contra el General Salvador Cienfuegos; jefes político y militar de Murillo Karam y de los 20 mandos militares y personal de tropa, respectivamente”.

Última columna de Fredid Román