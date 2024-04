El alcalde de Taxco, Guerrero, pidió la renuncia a Doroteo Eugenio Vázquez, secretario de Seguridad, por culpar a mamá del feminicidio de la niña Camila.

Cabe recodar que el feminicidio de Camila, una pequeña de 8 años de edad quien fue asesinada en el municipio guerrerense el pasado 28 de marzo, presuntamente por los padres de su mejor amiga, ha causado el repudio y conmoción nacional.

En este sentido, Mario Figueroa dio a conocer este lunes 1 de abril durante una entrevista con Denise Maerker, que solicitó a Doroteo Eugenio Vázquez su separación del cargo por revictimizar a la madre de Camila.

Es importante señalar que que el secretario de seguridad, responsabilizó a la madre de Camila, Magui Díaz, por cometer “omisión maternal”, al no haberla vigilado debidamente, según sus dichos.

Bajo este contexto, el alcalde de Taxco abordó el papel que tuvo su gestión frente al caso de feminicidio de Camila, explicando que parte de sus acciones emprendidas fue su solicitud para concretar la renuncia del secretario de Seguridad, por culpar a la mamá de Camila del homicidio de su niña.

Esto al ser cuestionado por Denise Maerker sobre su postura en torno a las desafortunadas declaraciones de Doroteo Eugenio Vázquez, a lo que Miguel Figueroa respondió que “no comparte” la percepción del secretario de Seguridad de Taxco.

Conviene recordar que durante una entrevista en Foro TV, el secretario de Seguridad indicó que parte de la responsabilidad del feminicidio de Camila, era la negligencia de su madre, eximiendo así la culpa de quien fue señalada como presunta asesina de la niña, Ana Rosa Díaz Aguilar.

Aunque Doroteo Eugenio Vázquez pidió disculpas el pasado 30 de marzo por las declaraciones que le valieron duras críticas, esto no lo exentó de que ahora el alcalde de Taxco pidiera su renuncia.

Respecto al linchamiento a manos de pobladores de Taxco, el cual provocó la muerte de la presunta responsable del feminicidio de Camila, el alcalde de Taxco se deslindó de su responsabilidad, al mismo tiempo que afirmó que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “no le respondió”.

Aquí Miguel Figueroa explicó que dio orden de emprender una colaboración con el gobierno de Guerrero mediante sus funcionarios, sin embargo, no obtuvo respuesta de la mandataria estatal.

A su vez, el alcalde de Taxco declaró que tampoco obtuvo respuesta de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) para atender el linchamiento de una multitud enfurecida, donde fueron golpeados brutalmente Ana Rosa Díaz Aguilar y sus dos hijos por el feminicidio de Camila.

“Yo busqué a ella (Evelyn Salgado), pero no tuve contestación, no tuve respuesta (...) No me respondió”

Miguel Figueroa, alcalde de Taxco