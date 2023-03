Geraldine Ponce, la alcaldesa de Tepic, Nayarit, reveló el nombre de su bebé a quién ya llama “la flor más hermosa”.

Aprovechando el puente por el natalicio de Benito Juárez, la alcaldesa de Morena de 28 años de edad, dio a conocer el nombre de su bebé, cuyo embarazo anunció hace casi 3 meses un 28 de diciembre de 2022.

La alcaldesa Geraldine Ponce compartió un breve post en su cuenta de Facebook e Instagram dedicado a su primera hija:

La publicación venía acompañada por una fotografía de la política en un vestido vaporoso rosa palo, sosteniendo un bouquet de rosas rojas y blancas.

Al final de la breve publicación revela el nombre de su futura hija: María, la cual se llenó de comentarios positivos y de felicitaciones.

View this post on Instagram

La fotografía de Geraldine Ponce formaría parte de una sesión de fotos de hace cuatro semanas dedicada a su bebé, a quien llamó entonces “lo más especial e importante de mi vida”.

Señalando que la sesión de fotos con video incluido lo había hecho con amor para que cuando su hija lo viese, pudiera transmitirle su afecto.

En esa sesión se le ve caminando por el bosque con el mismo vestido vaporoso presumiendo su pancita de embarazada y revelando con una bengala de color fucsia el género de su bebé.

View this post on Instagram

En la misma fecha, la propia alcaldesa de Tepic, Nayarit, reflexionaba sobre los mitos respecto a cómo predecir si sería niño o niña, concluyendo que el embarazo era la etapa más bonita de su vida.

El embarazo de Geraldine Ponce fue muy comentado en redes sociales al anunciarse el 28 de diciembre de 2022 en pleno Día de los Inocentes.

Las sospechas en torno a la alcaldesa de Tepic surgieron al vérsele usar ropa más holgada y rumores de que su vientre se veía abultado desde el mes de julio o agosto del año pasado.

Finalmente, ella lo confirmó con una fotografía de ella sosteniendo su vientre, ataviada de un elegante vestido negro junto a su árbol de Navidad.

View this post on Instagram

En dicha publicación recordaba las dificultades que había vivido durante 2022, incluido el accidente aéreo del 28 de marzo que la obligó a usar un collarín.

También recordó la muerte de uno de sus perros, así como su contagio de Covid-19 y los ataques políticos en su contra dentro y fuera de Morena, partido al que está afiliada.

“Cuando me enteré de esta hermosa noticia, mi 2022 se llenó de luz, y desde entonces, no hay un día en que no esté feliz”

Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, Nayarit