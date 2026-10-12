El Ferial de Calaveras “Entre calaveras y canciones” se presentó por primera vez en la Comunidad de Madrid, España, en el escenario de los Teatros del Canal, para acercar al público una de las tradiciones más representativas de México y Aguascalientes: el Día de Muertos.

El espectáculo multidisciplinario combina danza, música, teatro físico y elementos visuales para celebrar la identidad, la memoria y la vida mediante una puesta en escena llena de simbolismo.

Ferial de Calaveras “Entre calaveras y canciones” (cortesía)

Ferial de Calaveras lleva la cultura de Aguascalientes a Madrid

Inspirado en el universo gráfico del grabador aguascalentense José Guadalupe Posada, el montaje reúne canciones, imágenes y coreografías que forman parte de la memoria colectiva mexicana.

La presentación propone una ofrenda escénica que conecta las raíces culturales de México con nuevos públicos y lleva las tradiciones de Aguascalientes más allá de sus fronteras.

Ferial de Calaveras “Entre calaveras y canciones” (cortesía)

Con su llegada a España, “Entre calaveras y canciones” presenta una expresión artística que reúne elementos tradicionales y escénicos para compartir la riqueza cultural del Día de Muertos en un escenario internacional.