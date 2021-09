Explosión en Salamanca: bomba fue enviada en venganza por una deuda millonaria

México. - La Fiscalía General de Guanajuato informó que las investigaciones sobre la explosión en un restaurant de Salamanca, han permitido establecer que el móvil fue una venganza por un adeudo millonario.

En conferencia de prensa, el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa dijo que la bomba casera enviada al dueño del restaurante, fue por una deuda millonaria que tenía con los presuntos responsables del ataque.

Tras informar sobre la detención de 2 presuntos responsables, el funcionario señaló que éstos conocían a Mauricio, el dueño del restaurante en Salamanca que murió debido a la explosión por bomba casera.

Al respecto, Zamarripa explicó que los 2 detenidos por la explosión en Salamanca, habían establecido “negociaciones comerciales” con su víctima, mismas que dijo, no terminaron bien.

De acuerdo con el funcionario, la relación por asuntos comerciales entre los presuntos responsables y la víctima, ya pudo ser corroborada en las indagatorias de la fiscalía.

No obstante, detalló que no se determinado si los vínculos fueron formales con la firma de algún documento de responsabilidad, pero insistió en que sí existió una relación de sociedad comercial.

Asimismo, Zamarripa indicó que la información que se ha recopilado indica que al parecer los detenidos y la víctima, habrían negociado para el inicio del restaurante donde ocurrió el ataque.

Así lo indicó al señalar que al parecer una de las partes involucradas en la relación comercial aportó una cantidad millonaria de dinero para poder iniciar con el negocio.

Sin embargo, en las negociaciones no se estableció la conformación de una sociedad que encabezara el establecimiento, además de dijo, uno de los presuntos responsables no fue incluido en el mismo.

“Existió una sociedad, no podemos decir si fue formal, es decir, establecida mediante un documento lo cierto es que tenían un relación de sociedad comercial, en apariencia para poder llevar a cabo el inicio del negocio del cual se está hablando, es decir éste restaurante (...) se aportó una cantidad de dinero millonaria, y que al final de este acuerdo no hubo una sociedad como tal, dado que no fue incluido dentro del inicio de este negocio”

Carlos Zamarripa. Fiscal de Guanajuato.