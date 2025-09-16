El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y su esposa Marisol Rosso Rivera, presidenta del DIF Estatal, celebraron en grande el Grito de Independencia 2025 en la Plaza IV Centenario.

El evento inició con los honores a la Bandera a cargo del Ejército Mexicano y en punto de las 23:00 horas Villegas salió al balcón principal acompañado de autoridades militares, legislativas y municipales para dar la tradicional arenga, en donde reconoció a los héroes de la independencia.

Las fiestas patrias en Durango cerraron con saldo blanco
Las fiestas patrias en Durango cerraron con saldo blanco (Cortesía)

Bronco cierra el Grito de Independencia en Durango

Tras ondear la Bandera Nacional y lanzar el tradicional “¡Viva México!”, el grupo Bronco cerró la velada patriótica con canciones como “Amigo Bronco”, “Oro” y “Mírenla”.

El Grito de Independencia en Durango a manos de Esteban Villegas Villarreal, no solo fue un acto cívico, sino también una fiesta de unidad con saldo blanco y un ambiente festivo.