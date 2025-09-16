El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y su esposa Marisol Rosso Rivera, presidenta del DIF Estatal, celebraron en grande el Grito de Independencia 2025 en la Plaza IV Centenario.

El evento inició con los honores a la Bandera a cargo del Ejército Mexicano y en punto de las 23:00 horas Villegas salió al balcón principal acompañado de autoridades militares, legislativas y municipales para dar la tradicional arenga, en donde reconoció a los héroes de la independencia.

Las fiestas patrias en Durango cerraron con saldo blanco (Cortesía)

Bronco cierra el Grito de Independencia en Durango

Tras ondear la Bandera Nacional y lanzar el tradicional “¡Viva México!”, el grupo Bronco cerró la velada patriótica con canciones como “Amigo Bronco”, “Oro” y “Mírenla”.

El Grito de Independencia en Durango a manos de Esteban Villegas Villarreal, no solo fue un acto cívico, sino también una fiesta de unidad con saldo blanco y un ambiente festivo.