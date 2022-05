Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco respondió a Claudio X. González que un alianza para repartir los huesos no le sirve de nada a México.

Luego de la petición de Claudio X. González, líder de “Va por México”, de formar una colación donde se sumara Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, una de las caras destacadas del movimiento naranja respondió al empresario.

“Lo que debe haber es disposición al diálogo entre las fuerzas políticas”, expuso Enrique Alfaro al destacar que de nada serviría a México una “alianza simplona construída desde la lógica de los partidos”.

Según explicó el gobernador de Jalisco, mientras las alianzas opositoras en México sigan planteando un reparto de huesos, el partido de Movimiento Ciudadano seguirá “sin entrarle a eso”.

Claudio X. González pide a Movimiento Ciudadano sumarse a alianza opositora para derrocar a Morena en 2024

Fue el pasado 26 de mayo, cuando el empresario Claudio X. González, líder de la alianza opositora conformado por PAN, PRI y PRD urgió a Movimiento Ciudadano cerrar filas para formar una alianza opositora más fuerte.

De acuerdo con Claudio X. González, una alianza entre los cuatro partidos (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) aseguraría la derrota de Morena en las próximas elecciones presidenciales de 2024.

Claudio X. González (LatinUs YouTube)

Tras la propuesta del líder de “Va por México”, el pasado viernes 27 de mayo Claudio X. González amagó a Movimiento Ciudadano con pagar las consecuencias si no se une a la alianza.

“Vengo a reclutar la ayuda de todos ustedes para presionar a Movimiento Ciudadano donde más se puede presionar a Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco, a que se sumen, a que pongan a México primero” Claudio X. González

Ante las declaraciones de Claudio X. González, el gobernador de Jalisco y también abanderado por el partido de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro dijo que una alianza para repartir el botín no le sirve a México.

Enrique Alfaro aseveró que respeta la opinión del líder de “Va por México” y no tiene algún problema con la libertad de opiniones, no obstante, su perspectiva respecto a las alianzas en México no ha cambiado.

El gobernador de Jalisco concluyó apuntando que los partidos podrían sumar voluntades así como hacer un esfuerzo en el futuro próximo para construir una alternativa seria de país.