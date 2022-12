Encuentran muerta a Norma Anahí Ceceña Cázares; la mujer de 25 años de edad que desapareció tras tomar un taxi en Los Mochis, Sinaloa, el pasado 9 de diciembre.

A 6 días de que Norma Anahí fue vista por última vez, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa l ocalizó su cuerpo en una fosa clandestina de un canal de Ahome.

El taxista ya fue detenido e interrogado por las autoridades de Sinaloa, sin embargo, sus declaraciones habrían llevado hasta otro hombre, con quien la víctima tenía una relación.

Cabe destacar que tras las condiciones en las que fue hallado el cuerpo de Norma Anahí, el cual contaba con signos de violencia y tortura, las autoridades investigan su muerte como feminicidio.

La madrugada del 14 de diciembre, la Fiscalía de Sinaloa realizó un fuerte operativo en una fosa clandestina de un canal ubicado en el ejido 1 de Mayo, en el municipio de Ahome.

En dicho operativo localizaron el cuerpo de Norma Anahí, el cual contaba con golpes y lesiones por tortura, por lo que peritos especializados lo recogieron para realizarle la necropsia de ley.

Según se informó, el hallazgo del cuerpo de Norma Anahí Ceceña se dio tras la revisión de las declaraciones otorgadas por familiares, así como por el conductor del Taxi que la recogió fuera de un expendio de cervezas en Los Mochis.

Acorde a sus declaraciones, el taxista llevó a Norma Anahí a otro domicilio, en donde presuntamente la mujer de 25 años contactó a otro conductor, con quien, al parecer, sostenía una relación sentimental.

Por su parte, familiares de Norma Anahí exigieron a la Fiscalía de Sinaloa conocer los avances de la investigación, pues conforme a las palabras de la hermana de la víctima, hasta el 14 de diciembre no conocían datos.

“Nosotros necesitamos respuestas, respuestas de qué fue lo que pasó, nosotros necesitamos saber, no nos quieren decir ni qué fue lo que declaró el taxista, no nos quieren decir si ya lo soltaron, no nos quieren decir absolutamente nada, nosotros necesitamos respuestas ya”

Jovana, hermana de Norma Anahí