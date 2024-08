Una mamá que estaba con su bebé en misa, fue corrida de la iglesia por el sacerdote.

El video, compartido por el usuario Óscar Zaranda (@oscar_zaranda) abrió un fuerte debate respecto al “respeto” en la misa, así como a la defensa del bebé quien no comprende que “debe de guardar silencio”.

El video de la mamá a la que corrieron con su bebé de la iglesia y que abrió un fuerte debate sobre la intolerancia a los niños pequeños ya cuenta con 8.2 millones de reproducciones, así como 111,7 comentarios.

Corrieron a una mamá con su bebé de la iglesia

En TikTok comenzó a circular el video de una mamá que se encuentra con su bebé escuchando la misa. Mientras el sacerdote pronuncia su discurso, el pequeño balbucea algunas veces mientras la mamá intenta arrullarlo.

Sin embargo, es cuando los feligreses comienzan a cantar cuando el sacerdote súbitamente los detiene y se dirige a la mamá, a quien le pide que se retire de la misa.

La mamá del bebé, sorprendida, le pregunta si la está corriendo y el sacerdote se limita a poner su dedo índice frente a sus labios de forma reiterada para que guarde silencio.

El religioso incluso expresa que cuando se va a una obra de teatro, o a una película, “los niños se deben de quedar en casa”.

Esto genera la molestia de la mamá y le responde que “cuando usted me diga que a la casa de Dios no pueden entrar los bebés, me salgo. Por padres como usted es que la gente deja de ir a las iglesias”.

No obstante, a la discusión interviene una señora que también se encontraba en misa, la cual comienza a gritarle “por respeto” al discurso del sacerdote y quien afirma que “está molestándolos con su bebé”.

Finalmente, en el video, la mamá sostiene que su bebé no les está faltando el respeto pero, por el contrario, los religiosos a él sí.

El video de la mamá y su bebé que corrieron de la iglesia abrió fuerte debate

Tras la publicación del video de la mamá a la que corrieron con su bebé de la iglesia, se abrió un fuerte debate en redes sociales.

Muchos defienden al bebé, quien solo balbuceó, ya que manifiestan que se trata de un niño que no comprende aún cuáles son los momentos y lugares en donde debe guardar silencio.

Asimismo, expresan que es incongruente la actitud del sacerdote de correr de la iglesia al pequeño ya que en el evangelio, “el Señor dice: Dejad que los niños vengan a mí”.