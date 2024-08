Un mujer se volvió viral por un video en el que se le mira gritando e insultando a una taquillera de la Central de Autobuses en Puebla y en redes ya la apodaron como “Lady Cancélamelo”.

El bochornoso momento ocurrió en una de las cajas de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) cuando una furiosa mujer llegó a gritarle a la taquillera que le cancelara el boleto que había comprado.

En el video que ya cuenta con cientos de miles de reproducciones, se escucha que “Lady Cancélamelo” amenazó a la taquillera con aventarle la computadora e incluso la llamó “ratera”.

¿Qué pasó en la Central de Autobuses de Puebla? “Lady Cancélamelo” le gritó a la taquillera por un malentendido

En el video de un minuto y 25 segundos de duración, se escucha brevemente que todo el alboroto de “Lady Cancélamelo” se debió a un malentendido con la taquillera de la Central de Autobuses.

Y es que según los reclamos de la furiosa “Lady Cancélamelo”, ella compró el boleto y luego le pidió instrucciones a la taquillera para poder llegar al paradero donde saldría el bus.

“Te pregunté y me dijiste que de aquel lado fuera, pero no me dijiste que tenía que transbordar porque ayer vine y me dijiste la misma Terminal”, reclamó “Lady Cancélamelo”.

Las opiniones en redes sociales se dividieron, pues aunque algunos reprobaron el actuar de la mujer, otros usuarios denunciaron que en la Central de Autobuses de Puebla es una practica común vender boletos erróneos.

El video de Lady Cancélamelo (Captura de pantalla)

Video de Lady Cancélamelo gritándole a taquillera de la Central de Autobuses

El video de minuto y medio de duración muestra el momento en el que “Lady Cancélamelo” le gritó a una taquillera e incluso le aventó varios papeles sobre su escritorio.

En el video se observa que varios usuarios se quedaron a ver el alboroto de la Central de Autobuses y los gritos de la mujer en contra de la taquillera:

“Cancélamelo, te aviento la computadora hija de la chingada eh, no me voy a calmar, que me canceles mi boleto, me vale madres, me devuelves mi dinero” se escucha.

La Policía Auxiliar intentó por un momento calmar a “Lady Cancélamelo”, después de ello el video se corta y lamentablemente ya no se supo cuál fue el desenlace.