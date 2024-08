Un nuevo video de Mauricio Leal fue liberado y muestra los últimos momentos con vida del estilista que inspiró una película en Netflix.

La noche del domingo 11 de agosto de 2024 se reveló un video donde el famoso estilista de Colombia se grabó después de presuntamente asesinar a su madre, Marleny Hernández, y clavarse cuchillos en el abdomen, hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2021.

Sin embargo, el video de Mauricio Leal que muestra los últimos momentos con vida del estilista que inspiró película en Netflix, solo genera más dudas sobre el doble asesinato por el que fue condenado a 55 años en prisión su hermano Yhonier Leal.

Noticias Caracol reveló la noche del domingo 11 de agosto el último video, de 27 segundos , que Mauricio Leal habría grabado con vida previo a perecer debido a puñaladas en el abdomen.

Posteriormente, Focus Noticias reveló un segundo video con una duración de 47 segundos sobre este caso que conmocionó Colombia en 2021.

En las imágenes se puede ver al estilista que inspiró la película de Netflix “Historia de un Crimen: Mauricio Leal”, recostado en una cama junto con el cuerpo sin vida de su madre, Marleny Hernández.

“Hola a todos, perdónenme. No puedo más, nadie sabe lo de nadie. Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también”, dice el estilista colombiano mientras levanta una sábana para revelar las heridas sangrantes en su abdomen causadas por un cuchillo.

Sin embargo, resalta en el video una tercera voz que desató la teoría de que Mauricio Leal fue coaccionado a “montar” la escena ya que alguien le indica que levante “la sábana” y, posteriormente, el estilista pregunta “¿Qué hago?”.

De acuerdo con medios locales, el video que muestra los últimos momentos con vida del estilista que inspiró película en Netflix, se encontró en el celular personal de Mauricio Leal, aunque no fue revelado hasta hoy.

La Fiscalía General de la Nación Colombia emitió un comunicado la noche de este lunes en donde se pronunció respecto a la revelación del video de los últimos momentos de Mauricio Leal.

Al respecto, las autoridades declararon que se ignoraba la existencia de ambos videos, por lo que no fueron usados en los debates ni por la Fiscalía Primera Delegada ni por la defensa durante el proceso por el que Yhonier Leal fue condenado por el doble asesinato de su hermano y su mamá.

Sin embargo, las grabaciones forman parte de “los elementos materiales probatorios descubiertos en su totalidad” por la Fiscalía Primera Delegada ante Tribunal de Distrito en la audiencia de acusación y entregados a la defensa de Yhonier Leal el 14 de julio de 2022.

Asimismo, Elmer Montaña, el abogado de víctimas en el proceso penal que condenó a Yhonier Leal por el doble asesinato, informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía por el presunto ocultamiento del mencionado material.

Este video no fue descubierto ni entregado por la Fiscalía a esta representación de víctimas. Por lo tanto lo desconocíamos. Vamos a presentar una denuncia penal por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, para que la Fiscalía determine quién ocultó el vídeo y responda por ese hecho.

Tuve la oportunidad de hablar con el fiscal Burgos y me reafirma que el video no estaba en el celular. Hicieron una copia espejo y ese video no estaba.

Elmer Montaña en entrevista con El Tiempo