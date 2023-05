Regina Atzini Nolasco, la menor de edad que sobrevivió al accidente de globo aerostático en Teotihuacán en el que murieron su padres, narró su historia sobre lo ocurrido.

A poco más de un mes del trágico accidente durante un vuelo en globo aerostático en Teotihuacán, Estado de México, la menor de edad sobreviviente, Regina Atzini, contó lo que vivió.

Con la voz entrecortada y sin lograr contener el llanto, Regina Atzini narró la historia del accidente en el que murieron sus padres y por el que ella sufrió quemaduras y otras lesiones.

Fue la mañana del sábado 1 de abril cuando el destino de Regina Atzini de apenas 13 años de edad, dio un vuelco del que admite, le dejó una enseñanza que nunca va a olvidar.

Entrevistada en el programa Primer Impacto de la cadena Univisión, la menor de edad narró la historia del accidente que sufrió durante un vuelo en globo aerostático en Teotihuacán.

Al respecto, rememoró que el día del accidente, viajó a Teotihuacán junto a sus padres Viridiana Becerril Sarmiento de 39 años, y José Edgar Nolasco Chávez de 50 años.

El plan era festejar el cumpleaños de Viridiana, su madre, y como parte de la celebración, José, su padre, ya tenía preparada una sorpresa en la que participarían los 3.

Sin embargo, el regalo que se trató de un vuelo en globo aerostático, terminó por marcar el destino toda la familia, ya que de él solo bajó con vida Regina Atzini Nolasco.

La menor de edad narró que durante el traslado aéreo en Teotihuacán, la canastilla en la que viajaba junto a sus papás y el piloto del mismo globo aerostático comenzó a incendiarse.

Regina Atzini, recuerda sin poder evitar las lágrimas que por puro instinto, se arrojó entre las llamas hacia el vacío desde una altura de varios metros, razón por la cual sufrió varias fracturas.

En su narración, la joven de apenas 13 años abundó en un detalle, los gritos de sus padres que en ese momento estaban siendo consumidos por el fuego del globo aerostático.

Consciente del martirio que sufrieron sus papás antes de morir, Regina Atzini lamenta que su padre haya sufrido de esa manera, pues no puede olvidar sus gritos de ayuda.

Una vez en el suelo y tras haberse lanzado de la canastilla, agrega Regina Atzini, ocurrió uno de los hechos del accidente que califica como uno de los más dolorosos de todo el episodio.

Y es que rememora que al poco tiempo de caer, el cuerpo de su mamá se postró junto a ella , pero rápidamente notó que a diferencia suya, su madre ya no se levantaría.

Pese a que una vez por instintos se levantó para pedir ayuda, destaca que en esos momentos la atravesó un dolor sorprendente, pues sabía de que su mamá estaba muerta.

“Mi mamá cayó al lado mío y no se paró. Me levanté y empecé a gritarle a la gente por ayuda. Todos se me quedan viendo sorprendidos (...) fue un dolor sorprendente porque era consciente que mi mamá ya había muerto”

Regina Atzini