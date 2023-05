Ginarely Valencia será la nueva moderadora del segundo debate Estado de México 2023 por aprobación del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). ¿Quién es la seleccionada para moderar este encuentro?

Ana Paula Ordorica moderó el primer debate entre las candidatas de Morena y el PRI. La conductora de de Foro TV fue cuestionada por inclinar la balanza en favor de Alejandra de Moral, candidata del PRI.

Pese a un acuerdo para que Pamela Cerdeira, periodista de MVS, moderara el segundo debate, Delfina Gómez, candidata de Morena por la gubernatura del Estado de México, pidió que se analizaran opciones distintas.

El Estado de México ha sido gobernado por el PRI desde 1951. Según el portal Statista, esta entidad fue el doceavo estado más pobre del país en 2020, con un porcentaje de 48.9% de personas en estado de marginación.

Ginarely Valencia moderará el segundo debate del Estado de México 2023, después de Pamela Cerdeira renunciara a su participación por los cuestionamientos de Delfina Gómez. ¿Quién es esta comunicadora?

Las candidatas a la gubernatura del Estado de México; Delfina Gómez (Morena) y Alejandra del Moral (PRI-PAN) sostuvieron el primer debate del proceso electoral organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). (Fotografía Cortesía / Fotografía Cortesía)

Ella es Ginarely Valencia, directora de comunicación social de UAEMex

Ginarely Valencia se desempeña actualmente como directora General de Comunicación Universitaria de la UAEMex. La moderadora del segundo debate Estado de México 2023 cuenta con un perfil más amplio.

Es licenciada en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMex y ha trabajado como reportera desde 2006 para medios como Televisa Estado de México, Agencia MVT y Uni Radio 99.7 FM.

Es autora de la publicación “Narrar la Ciencia: una Mirada desde el Periodismo” editado por la UAEMex en 2019. En el presente también es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (Red MPC).

Ginarely Valencia suple a Pamela Cerdeira como moderadora en el segundo debate Estado de México 2023.

Ginarely Valencia, nueva moderada del segundo debate Edomex (Ginarely Valencia / Instagram)

¿Qué pasó en el primer debate Estado de México 2023?

El primer debate Estado de México se llevó a cabo el 20 de abril de 2023. Fue moderado por Ana Paula Ordorica y se abordaron 4 temas: Combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación.

“El PRI es sinónimo de corrupción, de privilegios, de falta de escucha y de atención a las necesidades de los mexiquenses por más de 90 años”, dijo Delfina Gómez en su discurso de apertura del primer debate.

Alejandra del Moral, candidata del PRI reviró:

“Va más allá de partidos, va más allá de ideologías políticas, esta elección se trata de elegir a la mujer que tiene la capacidad para llevar al Gobierno los próximos seis años, claro que necesitamos un cambio, pero ellos son el cambio que destruye”. Alejandra del Moral

La candidata de Morena se suscribió a la consigna del presidente AMLO, en cuanto al tema de seguridad: “No robar, no mentir, no traicionar al pueblo” y prometió aplicar “sanciones duras” a funcionarios que incumplan la norma.

Alejandra de Moral respondió en relación a una sanción que recibió Morena por el cobro de cuotas a los trabajadores de Texcoco:

”Con qué cara, con qué calidad moral puedes venir a hablar de combate a la corrupción, tú representas la corrupción (...) la corrupción es de las personas, no de las instituciones”. Alejandra del Moral

Las candidatas a la gubernatura del Estado de México; Delfina Gómez (Morena) y Alejandra del Moral (PRI-PAN) sostuvieron el primer debate del proceso electoral organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). (Fotografía Cortesía / Fotografía Cortesía)

El PRI del Alfredo del Mazo sitúa al Estado de México como la entidad con más feminicidios desde 2018. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 118 casos ese año.

Esto dijo la candidata del PRI por el tema:

“La violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas que atacan al país y como próxima Gobernadora asumo la responsabilidad”. Alejandra de Moral

Mientras que Delfina Gómez planteó lo siguiente:

“El tema de violencia de género lo tengo en un tema transversal. Tenemos mujeres de grupos originarios que por cuestión de la lengua no alcanzan la justicia”. Delfina Gómez

Protesta de mujeres (Fotógrafo Especial)

En el tema de servicios públicos, Alejandra del Moral prometió dos nuevos Mexibuses y dos nuevos Mexicables y dijo:

“Han sido una parte muy novedosa en la región oriente de nuestro estado para que podamos ayudarle a todos los que se transportan a la Zona Metropolitana a trabajar”. Alejandra del Moral

Delfina Gómez definió otra postura:

“En el transporte público de lo primero que partimos es de escuchar a los transportistas porque uno a veces hace las cosas, pero no sabe la realidad de lo que está pasando con quienes dan este servicio. Lo primero que se tendría que hacer es reorganizar todo el transporte público. Hay mucha desorganización y eso ha sido gracias al clientelismo que, por tener un beneficio, liberan de manera desmedida algunas unidades y es lo que ha provocado muchos problemas en la movilidad”. Delfina Gómez

Alejandra del Moral se quedó con la mano estirada en el debate del Estado de México (Cuartoscuro / Mario Jasso)

En cuanto a la cultura, Alejandra del Moral se comprometió a abrir la primera Cineteca del Estado de México, casi 50 años después de que se inaugurara la Cineteca de la Ciudad de México en 1974.

Delfina Gómez dijo lo siguiente:

“La candidata del PRI se ha pasado todo el debate atacando, calumniando. Y saben qué, la entiendo, entiendo su desesperación porque está 20 puntos abajo y no debe ser ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el Gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años, se acabó la corrupción del PRI porque vas ser la responsable de que el PRI pierda, de entregar el estado al pueblo”. Delfina Gómez

“Necesitamos una mujer que Gobierne, no una mujer que sea manipulada (...) las encuestas no votan, no hay un resultado escrito en piedra”.”, concluyó Alejandra del Moral en el primer debate del Estado de México.

Delfina Gómez cerró así:

“En este debate podemos darnos cuenta de que la elección está entre dos opciones: El PRIAN, que es sinónimo de corrupción, de los gobiernos y discriminación, y por el otro la coordinación de un gobierno que representa un cambio y en donde se promueve la coordinación con el pueblo. Insisto en que pronto se va a termina con la oscura noche de 100 años de corrupción. Ya se les agotó el tiempo. Hoy más que nunca los mexiquenses decimos basta de impunidad, de abuso y poder. Todos queremos un cambio”. Delfina Gómez