La Operación Enjambre acumula mil 208 años y 10 meses de prisión contra 27 personas en el Estado de México, entre ellas exalcaldes, excomisarios y policías municipales condenados por delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

La estrategia comenzó el 22 de noviembre de 2024 para investigar presuntos vínculos entre servidores públicos y grupos criminales, ante indicios de que algunas corporaciones policiales y administraciones municipales habrían sido infiltradas para facilitar actividades delictivas.

Desde entonces, la Secretaría de Seguridad del Estado de México participa en acciones coordinadas con autoridades estatales y federales. De acuerdo con el balance más reciente, las resoluciones judiciales contra 27 personas han permitido acumular más de mil 200 años de prisión.

Edoméx: Operación Enjambre logra sentencias contra 27 personas (Cortesía )

Operación Enjambre: exalcaldes y excomisarios reciben condenas en Edoméx

Del total reportado, 16 sentencias condenatorias suman mil 153 años y cinco meses de prisión. El acumulado de mil 208 años y 10 meses corresponde a las condenas impuestas a las 27 personas cuya responsabilidad penal fue acreditada en los procesos judiciales.

Entre los casos destacados se encuentra el de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, quien recibió una sentencia de 40 años de prisión por homicidio y otra de 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

También figura María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, condenada a 70 años de prisión por el homicidio de integrantes de su administración.

La lista de sentenciados incluye además a exmandos policiales de Tlatlaya, Coatepec Harinas, Acambay y Naucalpan, entre otros municipios, por delitos como secuestro, extorsión, homicidio y desaparición forzada.

Edoméx: Operación Enjambre logra sentencias contra 27 personas (Cortesía )

Delfina Gómez mantiene activa la Operación Enjambre en el Estado de México

De acuerdo con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Operación Enjambre continúa activa mediante la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La Secretaría de Seguridad estatal mantiene el trabajo conjunto con las instancias participantes, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México integra nuevas investigaciones relacionadas con funcionarios de administraciones actuales y anteriores.

Las indagatorias buscan reunir elementos para proceder legalmente contra las personas presuntamente involucradas en actividades delictivas. La estrategia se enfoca en investigar posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales, así como en llevar ante la justicia los casos que cuenten con elementos suficientes.

Con las sentencias acumuladas, la Operación Enjambre mantiene abiertas las investigaciones dirigidas a combatir la presunta infiltración delictiva en corporaciones policiales y gobiernos municipales del Estado de México.